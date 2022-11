Hablamos inglés sin darnos cuenta

Mi amiga Elisabeth, que es una star muy sexy, se ha hecho un peeling y un lifting, y ya no necesita usar photoshop. Sus followers le ponen muchos likes en Facebook, debido al éxito de su film, que es un revival. Ella es una crack y tiene muchos fans. Ahora busca a un sponsor para ir a los Oscar de Hollywood.

Vestida con un blazer, fue a un casting, en la suite de un hotel, para el spot publicitario de unos slips y unos boxers muy fashion. Había overbooking y waiting list. Yendo al parking se saltó un stop. Y desde entonces va siempre en bus.

Roomservice les sirvió unos cocktails, unos snaks y unos sandwiches para el lunch que, como era tarde, fue un brunch.

Posó en el photocall de mi fiesta Flower Power Vip. Y su foto fue trending toping en Internet. Como ella parece una top-model muy chic, le hicieron un poster. Y yo lo vi en el clipping de prensa.

Elisabeth es una influencer debido a sus looks y a su peinado afro. Viste unos outfits muy casual y muy cool: jeans, shorts y tshirts vintage. Le gustan los pins. No compra nunca en los hippy markets, por lo que no parece una hippy, ni una hipster.

Le gustan el footing, el rafting y el windsurf. Y va mucho al gym donde hace aerobics y push-ups con su personal trainer. Y le hacen masajes en el fitness center, que hay junto a un sexshop.

Es una chef, como las celebrities de MasterChef. Desayuna corn flakes. Y le encantan el steak tartar, el roast beef y los brownies. Pero también come fast food. Pide tuppers a un delivery cuando va de picnic. El weekend pasado ganó el concurso de Miss Ibiza.

Y este Black Friday compró: una playstation, un pendrive, un Iphone y un ordenador MacBook en el stand de Apple Store. ¡Wow!

Le gustan los comics, los magazines, las fiestas de Hallowen y ver los renders de decoraciones. Y cuando ve la TV hace mucho zapping.

Con la ayuda de un coach estudió un master de informática en un resort. Y aprendió términos como: Word, network, messenger, malebox, dropbox, backup, cookies, hashtag, software, streamer, spam, etc.

Tiene un email: elisabeth@hotmail.com. Y un día, en Twitter, hizo clic, en pause, y me bloqueó. Para mí fue un shock porque es un handicap. Pero sigo en su lista de chat.

Para verla en Internet hay que darle al play en Shows de Instagram o en YouTube.

En un post de su blog cuenta que, el día de su cumpleaños, voló a Madrid en first class. No le gusta ir en business. Y pagó el ticket en cash, con dollars, antes de hacer el check in. Porque fue invitada por el manager de una banda de rock and roll, muy friki, al backstage de un nigth club, donde hicieron la performance de un hit para el reality de una TV. Puro marketing online, o para grabarlo en un compact disc. Y esa noche le cantaron el Happy Birthday.

Ya no me envía nunca un christmas por Navidad. Me envía un whatsapp. Y yo le regalé un ticket para ver un musical, muy pink power, sobre una drag queen, que está muy down, tras matar a una wedding planner a tiros, en un roof top, saliendo de un afterhours. Es como un western, pero en plan gay.

A ella no le gusta el squash, ni el golf, ni el baseball, ni la champions league. Prefiere ir a los multitudinarios openings y closing parties de las discotecas, y escuchar música techno pop que tiene en su playlist de Spotify.

Una noche se acostó con un disc jockey muy top. Y al hacerse el test del covid dio positiva. No soy un spoiler por contar todo esto. Porque todo se puede ver en streaming. ¿Okay? Espero el feedback este weekend. Goodbye. Love. Carlos.