El Sant Josep que volem, un municipi per conviure

Un conegut establiment musical del municipi explicava fa uns dies als seus seguidors en xarxes que amb les restriccions acústiques que li fa complir l’Ajuntament de Sant Josep, no es donen les condicions perquè els seus dj puguin fer una actuació de qualitat i per això renuncien a posar música a l’exterior. Bé, no podem més que lamentar que per alguns l’espectacle s’hagi de fer a costa del descans dels seus vesins i que encara se’ls hagi d’explicar que les regles no es fan contra ningú, sinó pel bé de tots. I clar, qualsevol és ben lliure de plegar si pensa que no li van bé aquestes regles. Permetre saltar-se-les o fer excepcions no és una opció, almenys ja no a Sant Josep.

També s’ha acabat de cop aquella sensació d’impunitat, d’estar per sobre les lleis, que tenien alguns ‘empresaris’ que avui veuen com les excavadores acaben amb el seu negoci il·lícit. Cada mur que va caient a Casa Lola és una victòria de la gent front als que creuen que amb prou sous mai els pararan. Cada taxista pirata que voldria carregar un ‘servei’ a l’aeroport s’ho pensa dos vegades perquè sap que la vigilància electrònica alertarà la policia que el pot estar esperant a la sortida. Cada dia que passa qui es pensava que era l’amo de Porroig i que amb amenaces seguiria fent negoci amb el litoral que és de tots està més arraconat. S’havia de tenir la valentia de retirar els morts amb que havia emmetzinat la costa per reclamar el que és de tots, com ja havia fet l’Ajuntament a la badia de Portmany amb l’auxili d’altres entitats compromeses en la defensa del nostre mar i l’inestimable ajut de la Guàrdia Civil. En total, més de 400 estructures il·legals de fondeig retirades en dos anys.

Per posar les coses al seu lloc, els nostres companys de l’equip de govern de l’Ajuntament s’han trobat funcionaris motivats i agents abnegats, compromesos amb el servei. L’únic que feia falta afegir-hi són unes directrius polítiques clares i els mitjans per perseguir el que no està bé i poder provar-ho. El temps ha fet la resta, perquè el descontrol a determinats sectors comenci a ser cosa del passat.

Només en el que portam de temporada, s’han precintat provisionalment 37 equips de música on s’ha detectat alguna magarrufa en els limitadors de so. I no hi emporta l’aforament de l’establiment, fins que no es respecten els límits sonors no recupera l’activitat. També s’ha de dir que se’n han inspeccionat molts més que feien les coses bé. Que són la majoria, també s’ha de dir.

En aquest mateix període s’han denunciat prop de 40 casos d’intrusisme al transport de persones i la majoria de vegades s’ha retirat el vehicle. Els policies de Sant Josep són els que més actuen contra aquesta xacra encara que les competències per perseguir-ho les té el Consell.

Un altre problema contra el que es treballa de manera molt eficaç són les festes a les cases, tant les que actuen com discoteques encobertes com les que acullen una celebració puntual. Malgrat que sovint es trobem una falta total de col·laboració dels propietaris, en la majoria de casos els vesins sorollosos accepten baixar el volum i en les ocasions que això no passa els agents de Sant Josep efectuen controls i compliquen la festa de tal manera que en només un any les queixes que es reben per excés de remors han baixat un 60 per cent.

L’equip de govern de coalició de l’Ajuntament, del que formam part els socialistes, està format per gent de tots els pobles del municipi, gent que tenim l’orella ben aferrada al carrer perquè és d’on venim i on tornarem acabada aquesta etapa de servei públic. Hem posat per davant de tot la nostra ciutadania perquè naltros hi formam part.

La nostra ciutadania no està en contra de les discoteques ni de l’oci nocturn. El que reclama és que es respectin els seus drets i que el negoci del turisme no sigui una coartada que empari qualsevol excés a les portes de casa seva. A qualsevol banda del nostre municipi i sense límit de volum. Això sí que no. S’ha acabat.