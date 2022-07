Sacerdotes

Los vemos ahí, tras el altar. Con sus ropajes preñados de símbolos. Administran los sacramentos y reciben la formación precisa para hacerlo. Emanan poder. Son la encarnación de una religión milenaria. A imagen de Cristo. Y son hombres. Siempre hombres.

El pasado mes de junio, la Conferencia Episcopal Española presentó una síntesis de las propuestas que católicos españoles han planteado para el futuro de la Iglesia. Entre ellas, la ordenación de mujeres. ¿En qué repercutiría socialmente el sacerdocio femenino en un país aconfesional? Según datos del CIS de 2021, el 55,4% de los españoles se declaran católicos. El 61% de las mujeres. El peso social de sus ritos es mayor: bodas, bautizos, comuniones… En todos ellos, la escenografía es el escaparate de una burda desigualdad. El hombre como símbolo de poder y sabiduría, también de proximidad con Dios. Los obispos son mayoritariamente contrarios al sacerdocio femenino. Machismo sin duda ni vergüenza. Desde 1978, las personas que se definen católicas han pasado del 90,5% al 55,4%. Los no creyentes, del 7,6% al 39,9%. El sacerdocio femenino no es un favor que considerar, es pura necesidad de supervivencia de la Iglesia en una sociedad que ya no se rige por una misoginia ancestral.