23 de abril, nada que celebrar

Hoy celebramos el día de la industria del libro. De la misma manera que existe el día de la pizza, de los Simpsons o de las abejas, también existe día del libro, ese curioso objeto que resiste como un sorprendente alien en la era de las pantallas. Su supervivencia es asombrosa, pero el libro mantiene su aura de Cultura en mayúsculas, de objeto que enseñar, fetiche que otorga respetabilidad. Tuiteros, youtubers o celebrities pueden ganarse la vida con sus asuntos, pero llega el momento en el que LaVecinaRubia, Norcoreano, ElRubius o Belén Esteban deben sacar su Libro para poder exigir respeto. El libro limpia, fija y da esplendor, y decora como nadie los estantes vacíos del salón de casa. No me gusta este día, pero sobre todo porque me recuerda el caso de una amiga que siempre se deprime cada 23 de abril. Publicó en una editorial grande pero su libro no se vendió. Soñó con triunfar en el mundo de las letras, y le costó aceptar que lo que escribe no le importa un pimiento a nadie. Resulta duro aceptar que no interesas, aunque luego se supera y logras ser feliz, pero ella me dice que cuando llega el 23 de abril no puede evitar sentir un pellizco doloroso en el alma. Y bueno, para qué os voy a engañar, esa amiga soy yo.