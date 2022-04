Chiringuitos no, ‘beach clubs’

La «esencia» es el dinero. En la ‘tradición’ de la famosa subasta de ‘Agustinet’, si no en las formas sí en el fondo, el Consell de Formentera se dispone a entregar sus quioscos de playa a quien pague más por ellos, pese a que esto suponga despojar de las concesiones a las empresas familiares que los han explotado durante décadas, forjando lazos con clientes habituales y vecinos, a partir de ahora tan ‘extranjeros’ en su chiringuito de toda la vida como cualquier recién llegado. Que a la que te descuidabas te pegaban el sablazo, lo sé, y también que dispararon sus precios en los últimos años, al compás del desembarco de un nuevo turismo de lujo ostentoso. Pero aun así, ignoro a cuánto deberán despachar los nuevos la cerveza para rentabilizar un desembolso de hasta 173.000 euros, solo por la explotación, si no es con el modelo de ‘beach club’ que ha colonizado Eivissa. Un concurso público se rige por las bases, lo demás es prevaricar, cierto, pero es una decepción que PSOE y GxF no las hayan aprovechado para reforzar la protección del litoral y lo estén rifando al mejor postor. Que alienten el gran negocio en que se ha convertido la isla, un imán para fondos especulativos y capital foráneo, cuyo éxito amenaza a sus propios hijos. Del codiciado suelo y la vivienda solo para grandes fortunas, hasta el adiós al chiringuito de las celebraciones entre amigos, Formentera acelera su venta.