(Abril,

gentil crueltat del temps.

Terra i fems

per a les flors, la poesia i els poetes

Ungles de núvols amb ors

vagarívols...

Abril, Bartomeu Ribes, Ibiza, 2004)

Si, avui, ara mateix, dissabte de març estrany, confús i de pronòstic més que reservat -cauen bombes sobre la terra fèrtil molt lluny de moment a casa nostra, que les coses i les coses del temps dibuixen sobre l’horitzó un territori, un paisatge de desolació i mort. Tanmateix per això, en aquests moments la poesia,la poesia es necessària per arribar a la profunditat de l’ànima, del cor que palpita jorn rere jorn. La poesia que, com les filles del silenci, són presents. Poesia per tot arreu, però no oblidem el teatre la veu del teatre en la persona de l’actriu Cuqui Lladó, faran realitat possible aquesta doble significació per a un dia gloriós on el món de la vivència humana i de pàlpit del teatre conviurà en acte de germanor amb la poesia, la vitalitat enorme de la poesia. 19 d’abril poesia i teatre. I demà, Dia de la felicitat. Tot lliga.