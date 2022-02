Me cocinas

Intento comer sin ver telediarios y para informarme de la actualidad utilizo los periódicos y la radio. Comer es algo tan importante para mí que durante ese momento prefiero liberarme de todas esas cosas que con imagen son más grandes y dejo apagado el televisor; comer es algo tan importante para mí que intento hacerlo con las personas que significan mucho. ¿Habrá algo más bonito que comer compartiendo ese momento con quien te entiende, te atiende y te quiere? Hay otras cosas igual, más o menos, bonitas, pero comer es algo más que engullir, ¿no? Y si bonito es comer con alguien especial, con tu gente, más hermoso es aún que cocinen para ti. ¡Realmente mágico! Ahí ves a alguien que sabe de ti, que sabe lo que te hace feliz al echar al estómago. A veces no nos damos cuenta de la suerte que tenemos cuando alguien te coloca delante ese plato de comida, cocinado con cariño, con amor y con la ilusión de conseguir la exquisitez en tu paladar. Me encanta vivir ese momento y cuando tengo la suerte de alcanzarlo, paro en seco y me baño de gratitud hacia esa persona que me mima hasta en la mesa. Gracias.