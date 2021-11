Contra la violència masclista des de l'educació

La pista, el tartan, la gespa... ens fan iguals». Amb aquesta frase finalitza el vídeo que varen presentar ahir al Consell de Formentera dins del programa Posam Valors i que en només 180 segons defineix la idea de la societat que volem i per a la qual treballam des de l’administració pública: igualtat i respecte pels nostres conciutadans, sense importar el sexe, la raça o la condició. Sota el lema ‘L’esport ens fa iguals’, aquesta campanya té l’objectiu de treballar i reforçar valors com la igualtat, des d’una eina d’integració social com és l’esport, i així ho entenen les joves dones i homes que practiquen esport en llibertat, sense etiquetes, sense justificacions i sense voler rendir comptes a ningú.

Algú podria pensar: i què té a veure aquest vídeo d’esport amb la violència de gènere? Idò, en realitat té tot el sentit perquè precisament un dels aspectes essencials que hem de treballar per erradicar la violència masclista són les generacions futures. Si entre les administracions públiques i la societat en general, podem treballar i educar en la igualtat, estic convençuda que el dia de demà tindrem un món més just i, en conseqüència, un món en què les dones no patiran la violència que patim avui dia.

A la vegada que intentam construir un món més igualitari des de l’educació, la pedagogia i la prevenció en el nostre dia a dia, hem de garantir la protecció de les dones que pateixen aquesta violència i oferir una resposta eficaç en matèria judicial, psicològica i social, així com garantir la reparació del dany de les víctimes.

Llegia aquest cap de setmana a les pàgines del Diario de Ibiza, que als sis primers mesos d’enguany els Jutjats han rebut dues denúncies al dia per violència masclista.

Una xifra demolidora que ens obliga a posar-nos a la pell d’aquestes dones, a reflexionar sobre aquesta situació i actuar. El passat mes de juliol a Formentera vàrem tenir un cas de violació grupal a una dona de 19 anys i el Consell es va personar com acusació popular. D’aquesta manera, reforçam el nostre suport a la víctima amb la confiança que la justícia pugui esclarir els fets denunciats i que s’acompleixi amb la legalitat.

Dins de les nostres competències, des del Consell treballam, a les àrees de Benestar Social, Interior i Igualtat, i amb la resta de departaments de manera transversal, per donar suport a les víctimes. Enguany hem formalitzat un conveni de col·laboració entre la Policia Local i la Guàrdia Civil per tal de garantir el compliment de les mesures judicials de protecció a les víctimes de violència. A més, hem acomodat i millorat l’habitatge del Consell com una opció d’urgència i atenció immediata per a les víctimes. En definitiva, intentam aplicar polítiques públiques de protecció i prevenció al mateix temps que treballam accions positives para afrontar aquesta realitat.

No és suficient, segur que no és suficient per acabar amb aquest mal endèmic, però hem de continuar sense descans amb aquesta lluita, comprometre-hi els homes de manera real, és l’únic camí. Des d’aquí us convid, a homes i dones, a participar avui i la resta de l’any en les mobilitzacions feministes per dir amb rotunditat i fermesa: mai més una agressió, NO a la violència masclista.

Ana Juan | Presidenta i consellera d’Igualtat del Consell de Formentera