Gasolina, un artículo de lujo pitiuso

Al otro lado de este charco, en Pego (Alicante), cerca de Denia, el litro de gasolina sin plomo se paga a 1,31 euros, casi 30 céntimos menos que aquí. Eso significa que llenar el depósito en ese surtidor cuesta unos 12 euros menos que aquí. Hay otras siete gasolineras en esa zona del Levante cuyos precios rondan entre 1,39 y 1,41 euros, cuando en Ibiza oscilan entre los 1,59 y los 1,63 euros. La enorme diferencia se debe a la insularidad y a los impuestos. Arrancar, por tanto, un coche en las Pitiusas es un lujo. Pero las autoridades de esta Comunitat Autònoma y del Gobierno central ni rechistan ni parece que les interese este asunto (ni tampoco que la bombona de butano haya pasado en sólo medio año de 15 a casi 24 euros), por lo que supongo que deben pensar que los ciudadanos baleares nos podemos permitir pagar entre ocho y 12 euros más que un valenciano cada vez que llenamos el depósito del automóvil. Siento comunicarles que no, que no podemos. Quienes carecen de empleo o tienen un salario mermado por la inflación galopante y estancado durante años, es decir, la mayor parte de la población, no comprenden que se pague a tan alto precio el coste de la insularidad y que nadie ponga remedio o, al menos, alce la voz y patalee, ante este evidente saqueo de los pitiusos.