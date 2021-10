Instalaciones deportivas a la altura

El deporte ibicenco continúa creciendo en calidad y en cantidad, y la isla necesita adecuar sus instalaciones para dar cobijo tanto a los usuarios que así lo demandan como a los equipos de élite que no quieren ver frenada su profesión por cuestiones logísticas. Nuestros deportistas están en la vanguardia de sus especialidades a nivel nacional. Muchos incluso tienen la vista puesta en Europeos, Mundiales o Juegos Olímpicos; y esta es ya la temporada con más escuadras pitiusas en las primeras divisiones del país. Sin embargo, en los próximos meses y en plena competición, asistiremos a un éxodo masivo del polideportivo insular de sa Blanca Dona por unas reformas que debieron acometerse en verano, y todavía hoy somos testigos de la bronca entre clubes y Ayuntamientos de Vila por los usos de las instalaciones de Can Misses, dedicadas a la UD Ibiza para su histórica participación en la Segunda División de fútbol. Gobiernos municipales e insulares de uno y otro color han ido aplazando la construcción de nuevos recintos polideportivos y la actualización de los ya existentes, algo que no merecen las delegaciones y clubes que con tanto ahínco están apostando por el deporte base y la alta competición. Porque invertir en deporte es hacerlo también en salud.