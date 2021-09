Amor de madre

Y se tatúan frases o palabras sueltas. Frases, o vocablos, en diferentes idiomas, los más arriesgados; frases en castellano, los que aspiran a que todo el mundo entienda lo que quieren expresar. Evidentemente, son frases o palabras que se adaptan a la perfección a la actualidad, a la moda más rabiosa como por ejemplo enjoy, espíritu, live, amor propio, fantasía o bésame mucho. Son mensajes que pueden tener cierto sentido en este tiempo, pero ¿qué pasará en unos años? Pues lo normal, que quizás ya no sean tan actuales y haya que darle a la aguja de borrar. Es lo que les habría sucedido a muchos si en sus tiempos más joviales, se hubiesen tatuado las frases del momento, que pasaban por okey Makey e incluso hola Don Pepito, hola Don José. ¿Se imaginan? ¡Qué fantasía! También habría por ahí algún antebrazo con la receta de la Nocilla o el ¡buenos días con alegría!, de Leticia Sabater. ¡Quién sabe! Me gusta pensar que se meditan lo suficiente los mensajes que marcan la piel. Sin duda alguna o como quedaría mejor tatuado: without a doubt. Modas que aplastan, pero mejor mirarlas con respeto y sin juzgar.