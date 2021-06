El semáforo de Boris

Unos meses antes de que la cosa esta del covid pusiera nuestras vidas patas arriba estuve pasando unos días de vacaciones en Londres sin bañarme borracho en ninguna fuente ni caerme por un balcón y subiendo a los transportes públicos con camiseta. Theresa May acababa de dimitir y todos los ojos estaban puestos en Boris, que iba a asumir el cargo de primer ministro. Ese día estaba en Westminster, ante el parlamento, disfrutando del momento histórico, confundiéndome entre los cientos de euroescépticos y europeístas que se manifestaban en los alrededores, casi mezclados. Unos tocados con la Union Jack a modo de capa o en corbatas, trajes, gorros, paraguas, supongo que ropa interior... y los otros agitando la bandera azul y estrellada de la UE. Sin insultos ni problemas. Me aposté en la puerta del palacio e incluso me pareció atisbar la melena pajiza de Boris a través de los cristales tintados de un enorme Jaguar. Acababa de poner en verde el semáforo de salida de la Unión Europea. Boris es muy de semáforos. Hoy sin ir más lejos estamos todos pendientes de él, de si da o no luz verde a las islas como destino de todos esos turistas, tanto de los borrachos de las fuentes como de los que presumen de cortesía y educación exquisitas que, a veces, son los mismos.