Felip Cirer visita Sant Joan

Felip Cirer, un agut analista de la nostra història més contemporània, visita Sant Joan de Labritja. Visita el poble, l’estudia, rep i busca informació, s’aproxima a la seva història més recent, parla amb els seus habitants i acte seguit posa mans a l’obra, a la feina, difícil, exhaustiva feina. El resultat el pot tenir en qualsevol moment el lector, l’interessat en la història de l’illa. Escriu un notable llibre d’inevitable, recomanable lectura, ‘Sant Joan de Labritja, un municipi d’Ibiza (1900/1936)’, Miquel Costa Editor, Ibiza 2021, ja a la venda als quioscs i llibreries. Sempre he tingut, anotació personal, per l’esmentat poble com un dels meus, sinó el que més, favorits de l’illa, de les illes. Un lloc ideal per viure i gaudir de l’espectacle de existencial. Fa pocs dies, el periodista Xescu Prats també el visitava, «muchos ibicencos que sienten envidia sana por los joanins», en referència a diverses normatives que permetran al poble respirar lluny de la devastació d’altres zones i indrets pitiüsos. Si, ara més que mai, cal reivindicar l’ actualitat de sant Joan. I res millor que submergir-se per entre les més de 300 pàgines del llibre que ara es comenta. «Sant Joan de Labritja..’, és una revelació pura, oportuna, de quasi tots els esdeveniments succeïts al poble des dels primers anys del passat segle fins 1936, tot just quan s’iniciava la guerra civil espanyola. Felip Cirer es un estudiós, un erudit incansable que busca als arrels de tot els naixements del tema que analitza. Ha set sempre així el seu estil, la forma i marera d’abocar-se al tema que té entre les mans. I aquí, ho demostra una vegada més i a través de diversos angles i òptiques variables. «L’altre aspecte estudiat» -escriu l’autor al pròleg- «és la societat d’aquest municipi i s’ha abordat des del buidat de l’hemeroteca, contrastant amb les actes dels plenaris de l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja...»