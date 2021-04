El oráculo, el zombi y las vacunas

El exterior es un terreno yermo, raso y desabrigado (no es que esté inspirado, es la poética definición de páramo que nos regala la RAE). Tras un año de covid, un asalto a la Casa Blanca y dos o tres extrañas noticias más, a nadie le sorprendería que apareciera en la calle un zombi despistado (no piensen en un autónomo, benditos dioses modernos). Correríamos más si viéramos un bar abierto. Un año de pandemia después nos encontramos en la misma situación, ante una temporada turística que podría ser pero que parece que no será. La incertidumbre, el miedo y la impotencia ante tanta desinformación (o información sesgada) es la misma. Pero con diferencias de calado: en 2020 no sabíamos a qué atenernos y todos temíamos a un virus desconocido y que pensábamos que nos tendría encerrados unos meses. Ahora le podemos mirar a los ojos porque sabemos cómo podemos combatirlo, aunque con la certeza de que no se irá. El problema es la incapacidad del sistema para que ese mecanismo de defensa, las malditas vacunas, lleguen a tiempo al mayor porcentaje de la población posible. Dice ahora Pedro Sánchez que el 70% se alcanzará en septiembre, pero me temo lo peor porque no ha matizado el año. Menudo oráculo nos ha tocado en suerte...