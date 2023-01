Neil Marshall: "Salto entre géneros, pero llevo el terror a todo lo que hago"

La filmografía de Neil Marshall (Newcastle upon Tyne, Inglaterra, 1970) es una colección de cartas de amor al cine de género. Ha hecho películas bélicas y de terror, como 'Dog soldiers' o la que presentó en Sitges 2022: 'La guarida', estreno en salas este viernes, día 13. Pero también de terror variante supervivencia (sublime 'The descent'), o de acción posapocalíptica ('Doomsday: El día del juicio'), o de romanos ('Centurión'), o de superhéroes ('Hellboy' de 2019). Y hemos podido admirar su estético tratamiento del salvajismo también en televisión: suyos fueron dos episodios tan emblemáticos de 'Juego de tronos' como 'Aguasnegras' y 'Los vigilantes del Muro'. Conversamos con Marshall en el festival de Sitges.

De modo que 'La guarida' es "una peli de Neil Marshall". Eso dicen los créditos: peli y no filme.

Bueno, robé esa idea de John Badham. Creo que aparecía así en 'Procedimiento ilegal'. Es una declaración de intenciones por mi parte. Porque no es lo mismo una peli que un filme, y esto es una peli más que nada. Puro entretenimiento. No intenta ser un… film. Es explosiva y ruidosa y rápida y furiosa.

Más directores deberían llamar pelis a sus pelis.

Algunas películas pretenden educar, o iluminar, o impactar en las vidas en la gente. Me gusta hacer eso algunas veces, pero con esta la única intención era entretener. Así de puro y simple. Está hecha para el público del Frightfest o el festival del Sitges. Gente que adora este tipo de pelis. ¡Las pelis de monstruos!

Si es cierto que los directores hacen una sola película a lo largo de su carrera, la suya va sobre supervivencia.

La supervivencia es, desde luego, un tema importante en casi toda mi obra. Y, sobre todo, qué haría la gente para sobrevivir. Eso me ha parecido siempre bastante fascinante. Esta película es prima hermana de 'Dog soldiers' y 'The descent'. No es secuela de 'Dog soldiers', pero es lo más cercano a eso que voy a hacer por ahora. Quería combinar de nuevo mi obsesión por el terror con lo militar e histórico. Y dejarme inspirar por grandes películas de asedio como 'Río Bravo', 'El Álamo' o 'Asalto a la comisaría del distrito 13'.

Me sorprende que no cite también 'Centurión'. Creo que es la misma película que 'The descent', en cierto modo. Ciertas imágenes, ciertas situaciones…

Nadie me ha dicho eso antes. ¿Es un poco 'The descent' sobre el nivel de la tierra? Bueno, hay otra película que es literalmente eso: se llama 'Fall'. Es básicamente la misma trama, con los mismos giros. El director [Scott Mann] es amigo mío y me confesó: "Te he robado la historia totalmente". Le dije que me parecía bien, que no había problema. He visto elementos de 'The descent' en muchas partes. En 'Cloverfield' había una escena de visión nocturna clavada a la nuestra. Esa clase de cosas me parecen un cumplido; no me generan dolor de cabeza en absoluto.

¿Cree que salta entre géneros o solo entre escenarios?

Quiero pensar que salto entre géneros. Pero siempre llevo mi sensibilidad terrorífica a cada género que hago. Puedo estar haciendo una película de romanos en la antigua Bretaña ['Centurión'] y hacer a la vez una de mis películas más 'gore'. Así que… igual es así y siempre estoy haciendo una película del mismo género, el terror, solo que con diferentes escenarios.

Hay mucha belleza en su carnicería. Por ejemplo, el gran charco de sangre de 'The descent' es una visión maravillosa. ¿Hay algún cineasta cuyo uso de la sangre admire? ¿Quizá Mario Bava?

Es de lo poco en lo que, creo, no he bebido de otros cineastas. En mi familia todos son artistas y aunque soy un fanático del cine, también me encanta el arte, sobre todo la pintura. Siempre me ha gustado el arte de Frank Frazetta y ese tipo de ilustración de fantasía. Quizá todo se resuma en que el rojo es uno de mis colores favoritos y que la sangre sea de ese color. A veces puedes usarla de forma espectacular. Nicolas Roeg lo hace de maravilla en 'Amenaza en la sombra', cuando la niña muere al principio y la sangre llega al objetivo. O Sam Peckinpah en 'Grupo salvaje', una película tan operática. Detalles de esas películas se me quedaron grabados.

No hay suficiente rojo en el cine actual. No hay suficiente color en el cine actual. 'La guarida' es bastante intensa en ese sentido.

También 'The descent' estaba pintada en colores brillantes. Y mi próxima película, 'Duchess', del género de gánsters, será también muy colorida.

De nuevo será una película suya protagonizada y coescrita por Charlotte Kirk, como 'La guarida' y antes 'The reckoning'. ¿Es cierto que piensa trabajar con ella en todo lo que haga?

No, no es cierto. Creo que alguien me ha citado incorrectamente en la red. Hemos hecho algunas películas juntos y haremos otras, pero tampoco va a ser así en todo lo que haga.

Volviendo a la casquería: ¿le llamaron para dirigir 'Juego de tronos' por su habilidad para sacar belleza de la violencia?

Fue una mezcla de diversos factores. Desde luego, había algo de eso. Pero también era mi habilidad para sacar partido a presupuestos reducidos en poco tiempo. Estaba, además, muy cerca de donde se rodaba en ese momento, así que podía presentarme allí al día siguiente. Acababa de hacer 'Centurión' y la mayoría de mi equipo en aquella película estaba haciendo 'Juego de tronos'. Se habían quedado sin director para el episodio 'Aguasnegras' y el equipo de 'Centurión' se acercó a los productores, les mostró mi película y les dijo que me llamaran. Una vez dentro, pude aportar cosas propias. En el segundo episodio que rodé ['Los vigilantes del Muro'], cuando Ygritte muere en brazos de Jon, quería que viésemos seguir la batalla detrás de ellos en cámara lenta, pero me dijeron que no, no había cámara lenta en 'Juego de tronos'. Yo insistí: "Es necesario. Simplemente es necesario". Cuando lo hicimos, me dijeron que tenía toda la razón. La escena quedó preciosa.

¿Algo que pueda anunciarnos, 'Duchess' aparte?

Estoy a punto de anunciar una secuela de una película anterior mía. No es 'The descent 2', o 'The descent 3', si tenemos en cuenta que ya salió una secuela en vídeo en la que no tuve nada que ver, a pesar de estar acreditado como productor. Por otro lado, estoy tratando de levantar otros tres guiones: un thriller erótico estilo giallo, una película de terror situada en un atasco y otra inspirada por 'Las colinas tienen ojos'. Además, tengo tres series propias en movimiento, una de ellas terror histórico [que ha resultado ser la confirmada en noviembre 'Nightshade', sobre las aventuras de una vengadora enmascarada en el siglo XIX].