La crítica de Monegal: Un extraterrestre en ‘El hormiguero’

Hoy el frenesí televisivo consistía en contagiarnos con la zozobra de si Junts votaría no, o sí, a los decretos del Gobierno. Siento decepcionarles: el tema aburre. Más que incertidumbre de alta política, es un juego entre gatitos. Prefiero hablarles de una curiosa escenificación que acaba de ocurrir en ‘El hormiguero’ (A-3 TV). Pablo Motos invitó a un extraterrestre, y lo puso a conversar con unos niños. Comprendamos a Motos. La entrevista que le hizo el lunes a la actriz colombiana Sofía Vergara ha sido calificada de machista. Y Motos, quizá para desviar la atención, ha optado por entretenernos con un ‘sketch’ largo con un E.T. de fabricación casera, y unos niños. ¡Ah! Siempre he dicho que ‘El hormiguero’ tiene mucho de programa infantil.

El encuentro entre el ser alienígena y los chiquillos ha tenido momentos disfrutables. Uno ha sido cuando el extraterrestre les ha dicho que, para salvar el planeta de donde procede, necesita comerse a cuatro humanos enseguida. Y uno de los niños, después de pensárselo mucho. le respondió: "Pues mira, en mi colegio hay una niña que se llama Mariela, otra que se llama Emma, y otra que es Charlotte, que te las puedes comer". O sea, la tirria entre escolares merece un análisis profundo. El otro momento resaltable es cuando el E.T. les ha dicho que se vayan con él en su nave espacial, y que abandonen a sus familias. Uno de los niños contestó: "Mi madre es más valiosa que tú". Ha sido una respuesta muy bonita. Hubiera sido interesante haber añadido, después, un coloquio con los niños. Su percepción sobre aquel ser extraño. Saber si se lo han creído. Acaba de colgar Netflix un documental en cuatro capítulos titulado ‘Encuentros’. En el Episodio 2 se analiza lo que ocurrió en una escuela internacional de Zimbabue, en 1994. Más de 60 niños de diferentes nacionalidades dijeron haber visto, a plena luz del día, un platillo volante del que salió un ser extraño, "vestido de negro y con ojos en forma de pelota de rugby". Les transmitió a todos, por telepatía, este mensaje: "Cuiden su planeta. La tecnología es peligrosa". Fue la primera, y única, vez que un grupo tan amplio, y todos entre 8 y 12 años de edad, coinciden en haber visto un alienígena y haber sentido el mismo mensaje por telepatía. Quedamos a la espera de lo que Iker Jiménez pueda decirnos.