Tiempo para la nostalgia. Dentro de poco menos de un mes se cumplirán cuarenta años del estreno en España en cines de 'E.T. el Extraterrestre', película que confirmó a Steven Spielberg como uno de los cineastas más importantes de nuestro tiempo. Repasando la cartelera de 1982, nos encontramos con que llegaron a la gran pantalla otros títulos míticos de la década de los ochenta y que han marcado a toda una generación. Carne para alimentar la nostalgia de 'Stranger Things'. Filmes del calado de 'Blade Runner', 'Acorralado', 'Gandhi', 'Tron', 'Poltergeist' o 'La Cosa'. Viendo lo que nos dejó la cosecha cinematográfica, es inevitable preguntarse en esta era de las series ¿cuáles fueron los estrenos de aquel mágico 1982? Un simple vistazo a los títulos que llegaron a la televisión nos encontramos con algunos que también marcaron toda una época.

'Cagney & Lacey'

En los 70 triunfaron las series protagonizadas por parejas de policías, como Starsky & Hutch. Cagney y Lacey supuso un verdadero terremoto en su día porque sus dos protagonistas eran mujeres. Una estaba centrada en su carrera profesional y en tener una vida independiente, mientras que la segunda trataba de compaginar su trabajo con su vida familiar. La CBS intentó cancelarla hasta en dos ocasiones y entre esos intentos por torpedearla estaba el cambio de las actrices principales. El personaje de Cagney llegó a estar interpretado por tres actrices diferentes durante aquellos tres primeros años. La tendencia cambió a partir de la tercera temporada, cuando llegaron los datos de audiencia desvelando que era todo un éxito en las reposiciones. La trama alternaba el caso de la semana con los problemas cotidianos de sus protagonistas. Aguantó en antena un total de siete temporadas, remontando de verdad a partir de la tercera.

'Cheers'

Antes del Central Perk y de Friends. Ésta fue la telecomedia que levantó pasiones, aunque a España llegó con unos años de retraso. Más de once años en antena y un total de 275 episodios tuvo esta serie ambientada en un bar de Boston del que nunca queríamos salir y donde todo el mundo conocía tu nombre. A lo largo de su dilatada emisión hubo dos relevos al frente del reparto, el de Shelley Long que fue sustituida por Kirstie Allie; y el de Nicolas Colasanto, el Entrenador, que falleció tras la tercera temporada y fue relevado por un entonces desconocido Woody Harrelson. Por su parte,Ted Danson era el protagonista principal, en el papel de Sam Malone, un exjugador de beisbol que tras retirarse monta un bar. El spin off de esta serie fue Fraiser, otro de los clásicos de la comedia americana, protagonizada por Kelsey Kramer. Su personaje se incorporó al reparto de 'Cheers' en la tercera temporada.

'Dartacán y los tres mosqueperros'

Hace unas semanas que nos encontrábamos con la triste noticia de la muerte de Claudio Biern Boyd de cuya factoría salieron series que marcaron la infancia de muchos españoles. Con el propósito de hacer títulos con la estética del anime pero a la española se alió con un estudio japonés y sus obras llevaron magia a muchos niños durante las sobremesas de los fines de semana de aquellos años. Dartacán adaptaba el clásico de aventuras de Alejandro Dumas y fue tal el impacto que muchos aun tienen dificultades para distinguir los nombres de los personajes de la novela y los de la versión canina de la serie animada. Algo que volvió a pasar con La vuelta al mundo en ochenta días. donde muchos españoles no decimos Phileas Fogg sino Willy Fogg. ¿Amis, Pontos y Dogos o Aramis, Porthos y Athos? Dartacán volvió a los cines el año pasado con una versión en animación 3D.

'El valle secreto'

Nunca entendí qué pintaba Televisión Española en esta producción australiana y que fue una pequeña serie de culto. Ecologismo y valores frente a los especuladores sin escrúpulos. Un grupo de adolescentes ayuda a un anciano a convertir en un campamento de verano una finca de su propiedad. Frente a ellos los oscuros intereses de los especuladores urbanísticos que hacen todo lo posible por conseguir que el proyecto fracase, y que se apoyan en la Banda del Araña.

'Érase una vez el espacio'

La primera de las series derivadas de 'Érase una vez el hombre' se alejó un poco de lo que nos ofrecieron el resto de sus secuelas. La trama era menos divulgativa y educativa, centrándose más en la aventura y la ciencia ficción. La serie recrea cómo sería el futuro de la Humanidad en el año 3023 con los personajes creados por Albert Barillé como protagonistas. La serie nos deja el mensaje de que los derechos humanos son para todas las especies, por diferentes que sean entre sí y sin importar su origen. Un mensaje muy de 'Star Trek' y de Gene Roddenberry, por cierto.

'Family Ties'

Michael J. Fox no alcanzó el estrellato con 'Regreso al futuro'. Aunque esta telecomedia llegó con años de retraso a España, fue 'Family Ties' la que abrió las puertas al actor a otros papeles en la gran pantalla. En plena era Reagan, la serie nos contaba el choque generacional entre unos padres exhippies y algunos de sus hijos, que les salieron un poquito fachas. El personaje que Michael J. Fox interpretaba estaba más próximo al de ese abogado sin escrúpulos con el que se prodigaba en 'The Good Wife' que con el simpático Marty McFly que se veía obligado a hacer de celestino entre sus padres para no alterar la línea del tiempo. La serie estuvo siete temporadas en antena y supuso varios Emmy para el actor.

'Fama'

"Tenéis muchos sueños. Buscáis la fama, pero la fama cuesta. Y aquí es donde vais a empezar a pagar... con sudor". Ésta era el motivador discurso que Debbie Allen les soltaba a sus alumnos en la Escuela de Arte Dramático de Nueva York. Diría que la serie tuvo un impacto mucho mayor que el que tuvo un par de años antes la película de Alan Parker. Leroy Johnson, Danny Ammatulo, Coco Hernández o Doris Schwartz fueron algunos de los personajes más populares de la serie, aunque tan importantes como los alumnos también lo eran los profesores. El tema principal de Irene Cara es casi un himno ochentero. A partir de la cuarta temporada empezó el baile de actores que se iban. Una curiosidad, Janet Jackson estuvo en la cuarta temporada interpretando a una estudiante.

'Los gozos y las sombras'

Entre los 70 y los 80, Televisión Española apostó por series de gran calidad que adaptaban los clásicos de nuestra literatura. Esta versión de la obra de Gonzalo Torrente Ballester contribuyó a un nuevo éxito de la trilogía del escritor pese a que hacía ya muchos años que se había publicado. Un reparto de lujo encabezado por Eusebio Poncela, Carlos Larrañaga, Charo López y Amparo Rivelles para contarnos esta historia que transcurría en la Galicia de los años 30, en plena Segunda República. La serie está disponible en el servicio a la carta de la web de Televisión Española, como otros grandes clásicos de la cadena pública.

'El coche fantástico'

Kitt te necesito. El personaje de Michael Knight encumbró a David Haselhoff como uno de los héroes televisivos de los 80. Entre el policiaco y la ciencia ficción, era una de esas series que se devoraban durante las sobremesas de verano. El actor en los 90 viviría una etapa en el estrellado con 'Los vigilantes de la playa' y en los 2000 trató de reflotar la franquicia que le lanzó a la fama. El coche que acompañaba a Michael Knight era casi humano gracias a la inteligencia artificial y capaz de hacer cualquier virguería en medio de los casos más complicados. Todavía se ven algunas fabricaciones caseras de las luces rojas de KITT.

'Remington Steel'

Cuando Roger Moore abandonó la saga de James Bond a finales de los 80, todos los que habíamos visto Remington Steel teníamos claro quién debería haber sido su sucesor: Pierce Brosnan. Tuvieron que estrenarse dos películas de Timothy Dalton para que los productores se dieran cuenta del error y rectificaran. La elegancia de Brosnan en esta serie ya apuntaba maneras a que podría ser un gran Bond. En el argumento de este procedimental policiaco, la verdadera jefa era ella. Laura Holt (Stephanie Zimbalist) monta su agencia de detectives pero se encuentra con que nadie llama a su puerta para contratarla. Se inventó el nombre de Remington Steele y los encargos empezaron a llegar. La serie arranca cuando coloca a un impostor para que actúe como si fuera el auténtico 'Remington Steele'. El personaje interpretado por Brosnan es una fachada, un fraude. Una cara bonita que se lleva el mérito por la resolución de los casos, mientras que ella es la que realmente hace el trabajo. De alguna manera, esta serie también sentó las bases para otro éxito con una trama muy similar que llegaría años después: 'Luz de luna'. Esta última también catapultó desde la televisión a otro galán de acción de los 90, Bruce Willis.

'Ramón y Cajal: Historia de una voluntad'

Otro de los grandes clásicos de la Televisión Española, hasta el punto de que la interpretación de Adolfo Marsillach ha quedado ligada a las famoso médico español. El cineasta José María Forqué es el responsable de esta serie de diez episodios que cuenta en el reparto con Verónica Forqué y Fernando Fernán Góméz. También disponible en la página de TVE.

'Ulises 31'

Si el estudio de Claudio Biern Boyd se alió con la animación japonesa en los ochenta para crear sus propios títulos, desde Francia no se quedaron al margen. 'Ulises 31' era una adaptación muy libre de 'La Odisea' de Homero, ambientada en el espacio. Ulises tratando de regresar a casa y de poner a salvo a su tripulación tras haber sido maldito por los mismísimos dioses del Olimpo. Los estudios DIC serían responsables de otras series animadas que marcaron la infancia de algunos niños nacidos por aquellos años como Los Diminutos o El inspector Gadget.