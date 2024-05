A pesar de que hace tiempo que rompieron como pareja, Paula Echevarría y David Bustamante tienen una hija en común, Daniela, que les hace estar en permanente contacto por el bien de la niña.

Recientemente Paula ha hablado de esa relación en una evento de una marca de cuidado capilar de la que Paula es imagen. Ha asegurado que Bustamante está muy presente en la vida de Daniela y que tienen muy buena relación. Además, ha mencionado lo importante que es en esta etapa que tanto el artista como ella se cuenten todo lo relacionado con su hija.

Ha querido dejar muy claro que actualmente se encuentra muy en paz y muy a gusto de estar algo alejada de la vida pública. "Siempre he sido muy pro prensa y siempre he tenido muy buena relación con todo el mundo, pero incluso vosotros me reconocíais que hubo una etapa que fue muy complicada. Los propios fotógrafos que me perseguían me miraban con cada de pena", ha recordado Echevarría.

Su última aparición pública con Miguel

Madrid se convertía el 22 de abril en el epicentro mundial del glamour al acoger la gran gala de los Premios Laureus -conocidos como los Oscar del deporte- que este año celebran su 25º edición y por primera vez se celebran en la capital española. Y allí se reunieron muchísimos famosos, entre los que se encontraban la actriz Paula Echevarría (exmujer del cantante David Bustamante) y su actual pareja, Miguel Torres.

El Palacio de Cibeles fue el escenario perfecto para una noche mágica en la que por la alfombra roja no solo desfilaron algunas estrellas de diferentes disciplinas de ayer y de hoy de la talla de Usain Bolt, Tom Brady, Martina Nvaratilova, Novak Djokovic, Nadia Comaneci, Miguel Indurain o Jude Bellingham, sino también numerosas celebrities que han deslumbrado con los espectaculares looks que han escogido para esta cita deportiva tan especial que rivaliza en glamour con los Goya o los Bafta.

Una de las parejas que acudió a este evento fue la formada por Paula Echevarría y Miguel Torres. La actriz, inseparable de su pareja, es de las que nunca deja indiferentes con sus looks. Convertida en el mejor ejemplo de las últimas tendencias fashion, y fiel a los diseños de fiesta voluminosos y llamativos, acaparó todas las miradas con un vestido bicolor en rojo y rosa fucsia confeccionado en tafetán con abertura infinita lateral, escote corazón palabra de honor y cola.

Su opinión sobre David Bustamante

Los periodistas aprovecharon el paseíllo de Paula y Miguel por la alfombra de entrada a los premios para preguntarles sobre varios asuntos. Y uno de ellos fue sobre el anuncio de Bustamante sobre su cambio de profesión para el año que viene y sobre su opinión sobre la actuación de su ex en la última gala del programa 'Tu cara me suena' en la que fue vencedor por su imitación de Nino Bravo.

A pesar de que ya no son pareja, Paula Echevarría y David Bustamante están obligados a compartir ciertas emociones porque tienen una hija en común. A la actriz le ha costado mucho aprender la lección, pero ahora tiene claro que es importante aparcar sus diferencias personales para no causar alborotos innecesarios. De un tiempo a esta parte responde a preguntas sobre Bustamante sin ningún problema y su actitud ha cambiado para bien.

Asegura que su fracaso matrimonial con David Bustamante no tendría que ser ningún condicionante. "No estar bien como pareja no significa que uno no pueda llevarse bien con la persona. Muchas veces la prensa exige que hagamos unas declaraciones y demos reflexiones sobre nuestra que vida que a veces no tenemos ni siquiera claras. ¿Por qué tenemos que darlas? Si me separo, ¿por qué tengo que darlas? Como mucho, si eso ocurre solo tengo que dárselas a mi familia, pero no al resto de la humanidad". Ese es el motivo por el que son buenos amigos.

Paula decidió responder a estas preguntas, bajo la atenta mirada de su pareja Miguel Torres. Fue clara y concisa sobre lo que piensa de su ex: "Siempre he dicho que David es el mejor cantante de España, y lo seguiré diciendo", dando a entender que su futuro trabajo como profesor de canto de Operación Triunfo es un gran acierto.