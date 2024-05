Día marcado en rojo para Rocío Carrasco, que el pasado lunes 29 de abril no solo ha cumplido 47 años en el momento más dulce de su vida sin que la acompañase su íntima amiga Terelu Campos, sino que además ha aprovechado esta fecha tan especial para lanzar su proyecto más ilusionante y personal, su propia colección de productos de belleza. 'Rc skincare', una gama compuesta por cinco productos -como sérum, contorno de ojos o espuma limpiadora- pensada para el cuidado de pieles maduras y con la que la hija de Rocío Jurado se lanza al mundo de la cosmética.

Un sorprendente lanzamiento que Rocío ha presentado a la prensa acompañada por su marido Fidel Albiac -con el que ultima los preparativos de su boda por la iglesia cuando se cumplen 25 años del inicio de su relación- y por amigas como Alba Carrillo, Anabel Dueñas o Nagore Robles, que la han sorprendido con un ramo de tulipanes que la hermana de Gloria Camila, pletórica, ha lanzado como si de una novia se tratase.

Lo que sorprendió a todos en este día tan especial para la hija de la Jurado fue la ausencia de su íntima amiga Terelu Campos y de Carmen Borrego.

Terelu Campos asistió este domingo a 'DCorazón', donde ha recibido una sorpresa completamente inesperada por parte de su hija Alejandra Rubio. La joven se ha colado en el programa con un vídeo para felicitarla en el Día de la Madre. Minutos antes de aparecer, el programa recordaba a todas las madres de las colaboradoras, también a María Teresa Campos.

El motivo del alejamiento entre Terelu Campos y Rocío Carrasco

En el programa, Terelu Campos decidió explicar abiertamente las razones detrás de su ausencia en el cumpleaños de Rocío Carrasco en uno de sus días más especiales.

"Me iba a Málaga ese día, por eso no estuve, si no hubiera estado", explicó Terelu. Con esta declaración la hija de María Teresa Campos busca poner fin a las especulaciones y sorpresas generadas por su ausencia en una ocasión tan especial para Rocío Carrasco.

La amistad entre Terelu Campos y Rocío Carrasco viene de muy lejos, por lo que la ausencia de Terelu en el cumpleaños de Rocío no pasó desapercibida para nadie. Sin embargo, según la explicación dada por Terelu, su compromiso previo de viajar a Málaga en esa fecha impidió que pudiera acompañar a su amiga