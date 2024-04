La relación de Luitingo y Jessica Bueno no puede ir mejor. Desde que se conocieran en la casa de GH, la pareja no se ha separado. De hecho, el cantante de Operación Camarón dio el paso de trasladarse a Bilbao ciudad en la que reside la modelo junto a sus hijos y a los que también conoce.

Solo los compromisos de trabajo de ambos consiguen que la pareja se separe por unas horas o días, cosa que a ninguno de los dos parece gustarle y que así hacen saber por sus redes.

En esta ocasión ha sido Luitingo el que ha confesado a sus seguidores lo mal que se siente al tener que haber viajado a Sevilla por motivos laborales y sin su "Jessi". Con lágrimas en los ojos, el cantante aparecía en Instagram junto a un emotivo mensaje.

Luitingo se rompe

Luitingo y Jessica Bueno son de esas personas que no tienen ningún reparo ni les da pudor gritarle al mundo lo enamorados que están y los sentimientos tan bonitos que tienen el uno por el otro. Su relación es tan intensa que han dado pasos agigantados en los poco más de tres meses que llevan juntos y es que apenas se han separado desde la final de 'GH VIP' y viven juntos en un espectacular piso en Bilbao junto a los hijos que la modelo tiene de sus relaciones previas con Kiko Rivera y Jota Peleteiro.

Han viajado juntos en Semana Santa, pasaron las Navidades con sus respectivas familias, se han estado acompañando a sus respectivos compromisos profesionales... Pero esa racha de cuadrar agendas ha terminado y es que la modelo no ha podido viajar hasta Andalucía junto al cantante de 'Operación Camarón', que tiene un concierto en Lepe y ha aprovechado para visitar a sus padres en el domicilio familiar de Sevilla.

Ha sido al estar en la casa de sus padres cuando Luitingo se ha roto y ha comenzado a llorar al darse cuenta lo mucho que echa de menos a Jessica, pues apenas se ha separado de ella durante los últimos meses y ha sido un duro golpe de realidad mirar al otro lado y no verla junto a él: "Mucha gente me dirá que soy tonto. Pero sí, lo reconozco. He pisado mi casa de Sevilla sin 'La Jessi' al laíto mía y me ha entrado mucha pena y ganas de llorar".

"Nos hemos separado por trabajo y ya mañana la veo, pero quiero estar toda la vida sin separarme de ti. Se me harán difíciles las horas al mirar hacia el lado y no verte. Te quiero con toda mi alma y caminar sin ti es tela de feo. Te echo de menos", le ha escrito Luitingo a su chica en un story en la que adjunto una foto en la que se le puede ver llorando.