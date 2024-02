A pesar de las polémicas que se generan en torno al programa cada cierto tiempo, 'El Hormiguero' es uno de los escaparates preferidos por los famosos para promocionar sus proyectos, ya que cada día se posiciona como uno de los contenidos más vistos de la televisión. Sin embargo, algunos rostros conocidos prefieren mantenerse al margen del formato de Antena 3.

Es el caso de Ibai Llanos, uno de los streamers y creadores de contenido de mayor éxito. Por este motivo, llama la atención que nunca haya acudido al programa de las hormigas, como sí han hecho otras sensaciones de Internet como TheGrefg o YoSoyPlex.

La respuesta a este misterio la ha dado el propio Ibai durante una de sus retransmisiones en Twitch. "A 'El Hormiguero' podría haber ido en varias ocasiones. El tema es que al ser en Madrid, me da pereza", comenzó diciendo el vasco. Sin embargo, la distancia no es el único inconveniente: "Me da un poco de miedo, me da respeto". "Me da respeto de que hagamos un experimento con Trancas y Barrancas que sea correr en una cinta", añadió con humor.

Ibai no se quedó ahí y explicó, además, el motivo por el que tampoco quiere participar en programas como el de David Broncano, el cual ya visitó hace unos años: "Ya no solo 'El Hormiguero'. Incluso 'La Resistencia' y demás, me da como respeto. Primero, hay que ir a Madrid. También la gran mayoría de gente que va, va a contar cosas importantes".

"En mi vida no tengo tampoco mucho importante que contar", aseguró Ibai ante sus seguidores, a pesar de la larga lista de proyectos en los que ha estado inmerso durante los últimos años: "Hay gente que ha sacado un libro, que es campeona del mundo, como Ilia Topuria, que ha hecho una serie...".

"¿Yo qué coño te cuento? Soy streamer, Pablo Motos, si quieres hablamos de la LEC. Te voy a dar una turra tremenda explicándote por qué perdimos el tercer mapa de la final de la LEC", finalizó Ibai.