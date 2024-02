Aún no ha comenzado la aventura y ya está dando que hablar. Y es que Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco, se alargará este año hasta el mes de julio. El programa, como ya se ha publicado, volverá a estar capitaneado por Jorge Javier Vázquez. Y es que en unas semanas arrancará el reality, aunque todavía no se conocen a ciencia cierta quienes serán los supervivientes que participarán en esta nueva aventura. Desde la cadena amiga solo han confirmado a una parte muy pequeña del casting que formará parte del concurso que, eso si, se alargará mucho más de lo que solía durar este reality. ¿Y por qué? Porque no será una sola edición, sino que habrá dos ediciones seguidas de Supervivientes tal y como ha confirmado la cuenta especializada en televisión Algo Pasa TV.

En unas semanas arrancará la edición normal del concurso y, una vez que termine, tendrá lugar una edición "all stars" con la que se conmemorará el veinte aniversario del reality en España. Será una edición que tendrá lugar entre los meses de junio y julio, y en la que participarán concursantes destacados de las anteriores ediciones. Así que este año tendremos Supervivientes para rato. Antonio David Flores lanza un bombazo sobre Jesulín de Ubrique "Por motivos de salud no puede'' ‘¡De viernes!’ ha conectado en directo con Ángel Cristo justo después de anunciar su participación como sexto concursante en ‘Supervivientes 2024’. Ángel ha confirmado estar dispuesto a sufrir la aventura que significa ir al concurso: ‘’Estoy dispuesto, la verdad es que va a ser muy duro, pero sí, quiero intentarlo, va a ser una prueba muy dura de superación para mí. En un momento que está siendo muy duro para mí y espero que consiga aguantar, que el físico soporte todas las pruebas, mentalmente estar fuerte y poder entretener a la gente y dar mucho juego’’ ’Este año es el que he decidido venir porque hace tiempo me lo había ofrecido y por determinadas circunstancias no acabé yendo y este año ha coincidido que todos los tiempos son perfectos’’, ha explicado. Además, el nuevo concursante ha develado con quién le habría gustado ir: ‘’Me hubiera gustado ir con Ana porque en un principio estaba la idea de que viniera conmigo, pero ella por motivos de salud no puede’’ Respecto a si le ha pedido algún tipo de consejo a su hermana, Sofía Cristo quien también estuvo en el concurso hace algunos años, Ángel se ha pronunciado: ‘’Mi hermana estuvo por el 2006 o 2007, creo que aguantó casi un mes y lo que tenía que hablar con ella ya lo hablé en su momento, ahora consejos sobre ‘Supervivientes’ no voy a pedirle’’. Por otro lado, el hijo de Bárbara Rey ha desvelado que la boda que tenía programada para este año junto a su pareja tendrá que posponerse porque ‘’Supervivientes solo pasa una vez’’. El ictus Hace semanas que el hijo del circense y la artista acapara los titulares de las revistas desde que diera un paso adelante dando su entrevista televisiva más comentada de todos los tiempos. Enfrentándose a las críticas por sus declaraciones, Ángel Cristo Jr. Defendía que solamente estaba compartiendo datos de su pasado que sentía que debían conocerse. Desde entonces, su nombre permanece en el foco mediático, esperando el siguiente movimiento. Ha sido durante la emisión de '¡De Viernes!' cuando hemos podido conocer, de manos de una persona muy cercana a él, cuál es su estado de salud. Ana Herminia confesaba que el hijo de Ángel Cristo habría sufrido un ictus que le habría dejado unas secuelas que todavía hoy le afectan en su día a día. Ha comentado cómo ha perdido la movilidad en el brazo izquierdo, aunque no solamente le ha afectado a la parte física. Por desgracia, a raíz del ictus, tiene problemas para ordenar las ideas y también tiene dificultad a la hora de recordar. Todo esto está relacionado con el estrés que sufre en su vida personal. También ha querido destacar cómo la ilusión que le mantenía día a día era "esa personita" y que no tenerle cerca le hace sentirse engañado, convirtiéndose en algo que le entristece en vez de darle ánimos.