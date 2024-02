No corren buenos tiempos para María del Monte. Hace unos meses, era sorprendida por una banda de atracadores que entraban en la casa que comparte con Inmaculada Casal, su mujer. Un traumático suceso en el que ambas fueron amordazadas y maniatadas y que la cantante aseguraba "no desear a nadie que viviese algo así".

Ahora, la historia ha dado un giro tras saberse en los últimos días que es su propio sobrino, Antonio Tejado el que podría estar detrás de este robo con violencia. Por el momento, el excolaborador de televisión ha ingresado en prisión comunicada sin fianza mientras en el exterior las voces acerca de la difícil situación que atravesaba, envuelta en adicciones y malas compañías cogen cada vez más fuerza.

Si algo necesita la cantante en estos momentos es apoyo de sus seres queridos y por ello Isa Pantoja no ha dudado en enviarle un mensaje a su madrina y contar en plató cuál ha sido la reacción de María del Monte.

Emotivo mensaje

Isa Pantoja ha revelado que le ha enviado un mensaje a María del Monte con un deseo sobre Antonio Tejado incluido. "Le mandé un mensaje para darle ánimos y decirle que la situación se resolviese de la forma menos dolorosa posible”, ha comentado Isa sobre ese gesto que ha tenido con su madrina para desearle que todo lo relacionado con su sobrino se resuelva de la mejor forma para ella. Unas palabras a las que la cantante ha contestado.

Según la hija de Isabel Pantoja, el mensaje con el que su madrina le ha agradecido su apoyo ha consistido en que “me contestó normal. Ella nunca quiere hablar de su vida y quiere ser prudente y no decir nada porque no puede decir nada, es su familia”. Unas palabras con las que Isa ha mostrado su comprensión total al hecho de que María no haya profundizado con ella en este asunto y que de algún modo se ha alegrado de recibir porque es la clara muestra de que pese al paso de los años y pese a algunas polémicas familiares, ellas siempre están unidas de una forma u otra.

De hecho, cuando coincidieron en el plató del ‘Deluxe’, ambas se emocionaron y entonces fue María del Monte la que le tendió su mano a Isa. La cantante cogió a su ahijada y le dijo “no hables, no hace falta que hables, tú sabes cómo yo soy y aquí no lo podemos hablar, tú sabes lo importante que eres para mí, pero este no es el lugar para hacerlo. Tú y yo ya hemos hablado y sabes que me está gustando mucho cómo estás haciendo las cosas”. Por su parte, la hija de Isabel Pantoja tiró de nostalgia y comentó que “lo pasábamos muy bien juntas, jugaba conmigo y veíamos 'El rey león', un día mi madre me montó en un tren con ella y María no se montó, se despidió de mí y yo no entendía por qué no venía, ya no la volví a ver". Una separación que al final no ha sido obstáculo para que se muestren su cariño mutuo en los peores episodios de sus vidas.