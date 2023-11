El paso de Belén Esteban y Kiko Matamoros en 'La resistencia' está dando mucho que hablar por algunos destacados momentos. La colaboradora se ha hecho viral en las redes sociales con su respuesta a la pregunta de David Broncano sobre el número de relaciones sexuales que ha tenido en el último mes.

"En esta semana, desde el jueves hasta hoy, he tenido mi casa llena por mi cumple y no he podido follar, pero cuando coja a mi marido le voy a reventar", contestó la protagonista de 'Sálvese quién pueda' (Netflix) en el programa de Movistar Plus+.

"Yo a mi marido le quiero muchísimo, pero me he dado cuenta que, cuando pasó lo de la tele, soy la mujer de su vida y él es el hombre de mi vida. Cada día estoy más enamorada", añadió.

Esperemos que el marido de @BelenEstebanM empiece a hacer estiramientos desde ya. pic.twitter.com/LIodnIDfHP — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 14 de noviembre de 2023

En la pregunta del dinero, David Broncano le recordó a la excolaboradora que, en su última visita al programa, dijo que le "debían 400.000 euros", confirmando que aún no se lo han pagado. "Me lo siguen debiendo", contestó Esteban, añadiendo que su situación actual está "muy bien".

Cabe recordar que Esteban y Matamoros también recordaron en 'La resistencia' su etapa en Telecinco. Después de que el presentador les preguntara por su relación actual con Mediaset, Belén se limitó a decir que están "muy agradecidos" con su antigua casa, pero Matamoros fue mucho más directo: "De Telecinco nos echaron".

"No digas eso", murmuró la de Paracuellos ante su compañero, que aclaró su comentario: "¿Es mentira? Yo respeto mucho a Telecinco. Llevo a Mediaset en el corazón pero por una razón, porque me han dado 24 años de comer". "En ese sentido, se lo agradezco muchísimo por lo que ha supuesto en mi vida, pero que nos echaron es verdad y también hay que decirlo", matizó.

Matamoros comentó que Telecinco estaba "en todo su derecho" de cancelar 'Sálvame' porque "cualquier empresa puede hacer lo que entienda que le conviene a su negocio". "Te puedes equivocar, pero es una decisión legítima e incluso diría que lógica", continuó diciendo mientras Belén prefería mantenerse al margen: "Yo estoy callada, yo no hablo". "Yo soy como Kiko, estoy muy agradecida", comentó con ironía.