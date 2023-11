Este martes volvió a vivirse una noche cargada de tensión en las calles de Madrid, debido a las violentas protestas contra la amnistía en las que participaron grupos ultraderechistas. Entre las personas que asistieron a la manifestación destacó el nombre de Iker Jiménez, que fue señalado por varios usuarios como uno de los radicales que participaban en los disturbios. Una acusación que el presentador ha desmentido tajantemente en sus redes sociales.

Tal y como había anunciado antes de que se produjeran los altercados, el rostro de Mediaset se había desplazado hasta la zona para cubrir en directo las protestas para su programa 'La estirpe de los libres', que se emite a través de Youtube. "Iker estará en directo en pleno centro de Madrid en una noche de tensión. A los mandos, Carmen Porter. ¡Os esperamos, atentos!", publicó minutos antes de las 19:00 horas.

El presentador vivió el conflicto en primera persona; de hecho, varios manifestantes llegaron a lanzar bengalas y otros objetos hasta el punto donde se encontraba: "Tengo la bengala a un metro y están tirando cosas. Me acaban de tirar una botella al lado. ¡La madre que os parió! Esto me parece ya peligroso". "A mí me tiran un objeto y te juro que voy a por el tío, me da igual que sea ultra o lo que sea. ¡Será gilipollas!", llegó a decir.

🇪🇸 | AHORA: Lanzan objetos y bengalas hacia Iker Jiménez, quien realiza un programa especial sobre las protestas en Ferraz y Gran Vía.

Ante el revuelo generado en las redes, donde circularon numerosas fotografías de Jiménez como si fuera uno de los participantes, el conductor de 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte' se vio obligado a aclarar que estaba trabajando: "Sorprende ver incluso a políticos o periodistas difundiendo imágenes de mi llegada a la manifestación, insinuando que yo era un manifestante más y profiriendo insultos públicos".

Me puse con la gente, no donde la prensa. Quería saber qué pasaba de verdad. La gente muy indignada pero sin incidentes.

A las dos horas un corpúsculo “rompe” la manifestación y la paciencia de una policía que hasta el momento ni se movió. Eso fue #LaEstirpedelosLibres

Gracias. pic.twitter.com/ws12VB0EIK — Iker Jiménez (@navedelmisterio) 8 de noviembre de 2023

"Como es obvio, yo estaba emitiendo #LaEstirpedelosLibres desde allí. Tendremos que corregirles bien", ha escrito en su cuenta, donde justificaba su presencia "con la gente" y no con la prensa porque "quería saber qué pasaba de verdad". "La gente muy indignada pero sin incidentes. A las dos horas un corpúsculo 'rompe' la manifestación y la paciencia de una policía que hasta el momento ni se movió. Eso fue #LaEstirpedelosLibres. Gracias", ha subrayado.