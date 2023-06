Si por algo se caracteriza Ana Terradillos es por ser una periodista directa. Tras 23 años en la Cadena SER, la periodista fichó por Mediaset, grupo al que llegó como colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'. Con las ausencias veraniegas de la periodista, la productora del magacín, Unicorn Content, la situó como presentadora sustituta. Y con la baja de Quintana por enfermedad, se quedó al frente del magacín matinal durante casi un año. A su vuelta, se ganó el puesto como conductora titular de 'Cuatro al día'.

Ahora, su labor profesional ha sido reconocida con una Antena de Plata, galardones que concede anualmente la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, presidida por el veterano comunicador Juan Ignacio Ocaña. Durante la gala de entrega de premios, celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, Terradillos hizo un emotivo discurso de agradecimiento, en el que destacó especialmente la figura tanto de Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content, como de la propia Ana Rosa Quintana: "Se lo debo todo a ellas, que apostaron por mí y me hicieron brillar".

La presentadora de 'Cuatro al día' aprovechó el momento para reivindicar la libertad de los periodistas y denunciar que en los últimos tiempos se están produciendo señalamientos desde la esfera política: "Hay periodistas que están siendo señalados de forma gratuita e injusta, y yo me voy a rebelar ante eso. Es más, voy a denunciarlo y a subrayarlo. Voy a estar en esa batalla en primera fila siempre que la gente intente cortar esa libertad de expresión, porque si no España no es libre. Y nos jugamos mucho". Unas palabras con las que podría haber lanzado un dardazo, ¿a Podemos?