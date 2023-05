Belén Esteban se mostró muy tajante frente a las palabras de Alessandro Salem sobre el final de 'Sálvame'. La colaboradora del programa de Telecinco colgó una storie en su cuenta de Instagram en la que rebatió las explicaciones del nuevo CEO de Mediaset a esta decisión en una entrevista concedida a El País.

“Me descojono cuando leo en entrevistas que 'Sálvame' se va porque el programa está desgastado, es acojonante. Llevamos 14 años dándolo todo, y seguimos dándolo. Orgullosa de trabajar en La Fábrica de la Tele en un programa como 'Sálvame' que ha hecho historia en televisión. Orgullosa de todo mi equipo", afirmó la tertuliana en su perfil.

Esta no ha sido la única vez que Belén Esteban mostró su mal estar por una decisión de los máximos responsables de la cadena en la que trabaja. Por ejemplo, este pasado lunes, Belén aseguró que no iba a ver la entrevista de Jesulín en 'Mi casa es la tuya' porque tenía otros planes, pero sí se ha mostrado dispuesta a visualizar los cortes que pudiera enseñarle mañana su programa: "Supongo que mañana cuando venga aquí me pondrán los vídeos". Fue en ese instante cuando Terelu Campos desveló la petición que habría hecho Jesulín: "Una de las condiciones que ha puesto es que no se zapee su entrevista".

"¿Y eso lo permite esta cadena?", ha soltado Belén sin pensárselo dos veces, mostrando de esta forma su malestar con la nueva dirección de Telecinco que, recordamos, canceló 'Sálvame'. Aunque sus compañeros intentaron frenarle, afirmando que no es "la primera vez" que un famoso pone una condición similar, la colaboradora insistió: "¿Y por qué? ¿Para que yo no hable?".

Cuando Laura Fa preguntó que si es el propio Jesulín quien pidió que no se emitan cortes de la entrevista, la de Paracuellos volvió a la carga contra sus jefes: "Lo pide él pero lo acepta Mediaset, 'Media for' o como se llame ahora mismo esta empresa".

"¿Que mañana no lo ponen? Es lo que me voy a ahorrar, porque no lo voy a ver", continuó diciendo Belén: "Me parece tan acojonante que digan que no se puede zapear... ¿Pero quién se cree que es Jesulín? ¿Justin Bieber o Beyoncé?". "¡Todo lo que te tenía que decir te lo he dicho!", zanjó.