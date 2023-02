Juanra Bonet ha sido uno de los últimos invitados de 'Pasapalabra' para promocionar su nuevo programa en Antena 3, 'El círculo de los famosos'. El presentador estaba en el equipo naranja, tratando de sumar puntos para Rafa Castaño, pero empezó con mal pie.

Durante la prueba 'Una de cuatro', los concursantes deben responder correctamente a una pregunta formulada por Roberto Leal entre cuatro opciones posibles. Bonet tenía que elegir entre cuatro ciudades europeas: Valencia, Lisboa, Praga y Segovia.

Y presentadas las opciones, empezó el juego: "De estas ciudades es originario uno de los dulces más famosos de Portugal". La respuesta, que podría resultar evidente, no lo fue tanto. "Praga", respondió el presentador, dándose cuenta en el acto del error que había cometido.

Después, el juego volvió a recaer en manos de Juanra, que sí acertó las preguntas restantes, consiguiendo acumular un total de 18 segundos al equipo naranja. Al terminar la prueba, Llum Barrera, que estaba en el equipo contrario, no dudó en hacer humor con el momento.

"Lo ha dicho tan convencido. Como diciendo: 'Sí, estoy loco, ¿qué pasa?', ha bromeado la cómica. Roberto Leal se ha sumado a la broma: "No pasa nada. Te vamos a regalar una cajita de pastelitos de Belém. Para que los disfrutes en casa". El presentador intentó salir del paso como pudo: "He visto Praga y he dicho Praga. No he visto Lisboa".