Pedro Piqueras acudió esta semana como invitado a 'Buenismo Bien', el espacio conducido por Quique Peinado, Manuel Burque y Henar Álvarez en Cadena SER. El presentador de 'Informativos Telecinco' habló sobre su extensa trayectoria y de la marcha de Paolo Vasile como consejero delegado de Mediaset, puesto que pasará a ocupar el próximo mes de enero Alessandro Salem.

El periodista reveló que, en el pasado, recibió una oferta de otra empresa que decidió rechazar "por fidelidad a Vasile". "Vasile parecía que era eterno y ahora se va. Ahora me convierto en el más viejo de la compañía", comentó Piqueras, de 67 años: "Siempre pensé que me iría antes".

Respecto a su jubilación, confesó que ese momento "se va acercando". "No puedo ser un tapón para un montón de gente que viene y que lo hace muy bien", explicó ante los micrófonos de la SER. No obstante, reconoció que "irte por tu cuenta siempre cuesta mucho".

Por otro lado, apuntó que llevar tanto tiempo al frente de los informativos de Telecinco "a veces es un rollo" porque afecta a su vida diaria: "Nunca he ido a un estreno de una obra Carlos Hipólito, que es un amigo mío, o a un partido de Champions. No puedo tener ni siquiera la libertad de no ir. Cuando llevas 34 años con ese horario y otros peores, se te junta todo en el fin de semana". A pesar de todo, admitió que le apasiona su trabajo: "Lo he pasado muy bien".

Piqueras también habló sobre la surrealistas transiciones de 'Sálvame' a las que tiene que enfrentarse en ocasiones: "Procuro no escuchar lo que están diciendo, porque pasan cosas curiosas. Alguna vez tienen ahí un festival de esos extraordinarios y es comedia pura. Cuando detrás de esto tienes que contar que hay 500 muertos por covid... Pues es muy fuerte".

En ese sentido, el comunicador explicó que tiene "una convivencia" con el programa de Jorge Javier Vázquez: "No oigo nada para no verme influenciado, porque alguna vez podría salir riéndome. Además, yo soy de risa floja". "Hay veces que dicen cosas que no es lo más apropiado para dar paso a un informativo. Yo miro para otro lado y empiezo dirigiéndome al público de informativos, que mucho es el de Sálvame", comentó.