Kiko Matamoros y su tocayo, Kiko Hernández son dos de los rostros más polémicos de Sálvame. Sus intervenciones siempre generan crispaciones entre los colaboradores del espacio así como en los seguidores que comentan el programa a través de la red social del pájaro.

Un gesto que han tenido en el último programa ha obligado a la dirección a tomar una decisión drástica. Lydia Lozano y Laura Fa estaban inmersas en una agria disputa. Lydia la acusaba de chivarse de que Carmen Alcayde se había quitado el micro durante una pausa publicitaria para no ser oída y, mientras Laura pedía a su compañera que no se hiciera la protagonista, se escuchaban por debajo las risas y bromitas de Kiko Hernández y Kiko Matamoros… Finalmente la dirección el programa ha decidido que los debían separarse. Matamoros debía cambiar su silla con Laura Fa. el colaborador se resistía a cambiar de bando e incluso lo tachaba de “machista” porque así quedaban mayoría de mujeres al otro lado. “Yo no soy Carmen Borrego para que juguéis conmigo con la silla”, se quejaba Kiko mientras Laura Fa ya esperaba para ocupar su sitio, aunque finalmente ha accedido.

Vive todo con una intensidad extrema, más si se trata de fechas señaladas como la de su cumpleaños. Belén Esteban cumplió el pasado 9 noviembre, día de la Almudena, 48 años y los ha celebrado por 'todo lo alto' y tirando la casa por la ventana.

La colaboradora televisiva y emprendedora empresaria quiso esperar al fin de semana para celebrar un fiestón al que no faltó ni el apuntador. Muy sonriente y junto a su marido, Belén Esteban se mostró entusiasmada, pletórica y rebosando felicidad. Como pocas veces la hemos visto, pero es que la ocasión lo merecía porque "llevo dos años sin celebrarlo y he cogido a todos mis amigos y a mi familia", explicaba la propia homenajeada a las puertas de la discoteca en la que quiso posar junto a su marido. Un excepción en toda regla, ya que Miguel Marcos no quiso aparecer ni en la exclusiva de su boda dejando a Belén sola en la portada de papel cuché.

En el mismo lugar en el que su hija, Andrea (de la que solo haremos esta mención de rigor para cumplir con su calidad de persona anónima), celebró su mayoría de edad, Belén se ha rodeado de sus más allegados (hija incluida) que la han llenado de felicitaciones y regalos.

Allí también coincidieron varios compañeros de Sálvame como Kiko Matamoros o Carmen Borregos. Bastante sonada es la tensión que siempre hay entre ambos y los dos contaron lo que ocurrió en la celebración de la Esteban. “Como vienes a tocarme los flancos ahora te los voy a tocar yo a ti”, advertía Kiko Matamoros. Sin embargo, admitía que José Carlos fue educado y que él no dio el primer paso porque se sentía “un poco violento”. “Digo a ver si se va a violentar que vaya yo se va a sentir invadido”, se justificaba Kiko; “¿No sería miedito?”, preguntaba Carmen y Kiko replicaba: “¿A José Carlos?”; “te podría contestar algo que no te gustara aunque mi marido nunca lo haría”, zanjaba Carmen.

Además, Borrego también asegura que se encontró con su hermana en un acercamiento que describe como "frío". Aunque asegura que luego todo fue a mejor. “Habíamos hecho una montaña, un muro y ese muro cayó el viernes gracias a Dios”.