Can Curreu cierra sus instalaciones hasta nuevo aviso. El hotel Rural Can Curreu apunta en un mensaje en las redes sociales que debido a "los acontecimientos de las últimas horas y ante la situación actual de alerta sanitaria nacional, así como al compromiso hacia la sociedad y el entorno que nos rodea, Hotel Can Curreu comunica el cierre temporal de sus instalaciones desde el 15 de marzo, hasta nuevo aviso". Tanto el hotel como el restaurante se ponen a disposición de sus clientes, a los que "esperan recibir pronto".

Hotel Rural Can Curreu, un alojamiento situado en el corazón de la isla, en Sant Carles, es un lugar excelente para disfrutar de una gastronomía sensacional, tratamientos de belleza y bienestar y unas habitaciones llenas de encanto durante todo el año.

Muchos residentes consideran el restaurante del Hotel Can Curreu uno de sus favoritos. ¿Por qué? Pues la realidad es que todo acompaña en la mesa: una cocina basada en la calidad del producto y el esmero en la elaboración, un equipo de sala que hace que el comensal se sienta como en casa y una atmósfera rural que relaja por sí misma.

En la carta es posible encontrar una variedad de entrantes, carnes, pescados y ensaladas que parten de la tradición pero dan rienda suelta a la creatividad, logrando resultados que el cliente aprecia en cada bocado.

Quienes deseen realizar el viaje por los sabores mediterráneos que propone el chef, pueden decantarse por el menú degustación: cinco platos (39,95 euros por persona, bebidas no incluidas) o seis platos (54,50 euros por persona, sin bebidas) con los que conocer la filosofía de este paraíso gastronómico.

La excelente cocina del restaurante se puede combinar con el resto de servicios que ofrece este hotel rural. ¿Apetece un día de relax y gastronomía? Pues lo mejor será realizar una visita al spa antes o después de disfrutar del menú degustación de cinco platos. ¿Mejor completar con una noche en suite superior? Con todos los servicios de la primera promoción y desayuno (295 euros), o ampliar con la escapada romántica relax (añadiendo un masaje antiestrés) o la escapada romántica deluxe (dos noches de alojamiento, menú degustación de cinco platos, dos días de entrada al circuito termal, masaje antiestrés y desayuno). Imposible resistirse a una de las variadas propuestas del Hotel Can Curreu.