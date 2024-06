El universo gastronómico de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel se ha ampliado aún más esta temporada con la llegada de su nueva Burger Up, una suculenta propuesta de hamburguesas de lo más tentadoras que aterriza en las alturas del hotel.

El rooftop Up Sky Society acoge este nuevo espacio, en el que se ofrece por primera vez una propuesta gastronómica de exquisitas burgers de la mejor carne de wagyu, the unexpected sauce y un buen pan casero. Los nombres de estas burgers rinden homenaje a algunas de las suites más emblemáticas del hotel, como la Fashion Victim, con carne de wagyu chileno, queso Monterrey Jack ahumado en madera de roble blanco americano, mermelada de bacon y hierbas ibicencas, salsa barbacoa pop corn, palomitas de maíz y pan brioche rojo de tomate. Desinhibida y sexy, la preferida por muchos de sus clientes habituales.

Además, en Burger Up presentan también la Vegetables Party, una opción vegetariana compuesta por soja y guisantes para que nadie se quede sin su capricho.

Burger Up abre de siete de la tarde a una de la madrugada, y su propuesta de burgers puede combinarse también con una sugerente carta de cócteles. Un lugar perfecto para hacer una parada antes o en mitad de la fiesta.

Burger Up es sólo una más de las amplias posibilidades que ofrece este hotel de Platja d’en Bossa. Su impresionante oferta gastronómica incluye también Montauk Steakhouse Ibiza, el primer steakhouse de calidad de la isla; Minami Japanese Restaurant, especialista en sushi y otras delicatessen japonesas; The Oyster & Caviar Bar, junto a la piscina, el famoso The Beach by Ushuaïa Ibiza, que sirve la mejor cocina mediterránea o Antïdote: Recharge Station, el espacio gastronómico healthy con oferta de zumos y smoothies.

Reservas: +34 626 38 43 78.

Burger Up - Ushuaïa Ibiza Beach Hotel