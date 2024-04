El restaurante Cas Costas, ubicado en la carretera de Sant Josep, celebra ocho años de auténtica cocina local y hospitalidad. El próximo domingo 7 de abril, a partir de las 13 horas, el establecimiento invita a una jornada llena de sabor, música y diversión, al más puro estilo ibicenco.

Los asistentes podrán disfrutar de una carta que resalta la calidad culinaria que ha caracterizado a Cas Costas a lo largo de los años. Desde platos típicos, hasta innovadoras creaciones a la parrilla, la oferta gastronómica deleita a los paladares más exigentes.

El ritmo lo marcarán las bandas musicales Doctor Trapero, como cabeza de cartel, Sandy Valey & The Magic Drivers, The Rosemary Family y The Metrallas.

Cas Costas también recibirá la visita de una colla de baile tradicional payés y contará con actividades para toda la familia, que girarán en torno a la tradición y la cultura de la isla. Habrá zonas de juego, entretenimiento y un photocall para capturar momentos especiales, además de otras sorpresas que se desvelarán a lo largo del día.

Para obtener más información y realizar reservas, se puede contactar directamente con el restaurante en el teléfono 971 30 87 55 o en el siguiente correo electrónico: info@cascostasibiza.com.