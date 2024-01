¿Cuántas veces has querido quedar con amigos o familiares para comer fuera de casa y no has sabido qué lugar elegir? Si buscas un restaurante próximo a la ciudad de Ibiza, rodeado de espacios verdes y con una variada carta que se ajuste a todos los gustos y presupuestos, el restaurante El Club es tu lugar.

Situado en el Ibiza Club de Campo, en sa Carroca, este establecimiento ha abierto con un nuevo equipo dispuesto a adaptarse a las necesidades de cada cliente. ¿Quieres saborear un suculento desayuno? Puedes hacerlo desde las ocho de la mañana, con una carta en la que la variedad de tostadas es tan amplia que seguro que encuentras tu capricho. Para comer, los clientes encuentran desde una completa propuesta de platos combinados (albóndigas, pollo, secreto ibérico, sepiones, salmón o calamares, entre otros) hasta una variedad de elaboraciones de huevos rotos (¿los has probado con bacon? ¿Y con sobrasada?), una selección de ensaladas y un buen repertorio de sándwiches, hamburguesas y bocadillos. Si lo que prefieres es compartir, las tapas esconden delicias que van desde unos boquerones hasta las suculentas costillas con miel y soja, el carpaccio black angus o la frita de cerdo. El restaurante El Club es ideal para ir en familia, ya que los amplios espacios exteriores permiten a los niños jugar a sus anchas mientras los mayores charlan en la sobremesa. Para los más pequeños de la casa hay un menú infantil con varios platos a escoger. Además, disponen de un menú de lunes a viernes con dos platos, postre o café por 15 euros (bebidas aparte). El objetivo del nuevo equipo del establecimiento es convertirlo en un punto de encuentro también para reuniones más especiales y celebraciones. Así que a su cocina aparentemente sencilla se suman elaboraciones más especiales como la parrillada de pescado y marisco, el bullit de peix y arroz a banda, paella o fideuà y parrillada de carnes, entre otras, que se preparan por encargo. Abierto todos los días de ocho de la mañana a ocho de la tarde (excepto cenas concertadas). Información y reservas: 699986113.