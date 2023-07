El arte de la mixología es una mezcla sutil de dominio de sabores, creatividad y precisión científica. Es mucho más que combinar licores. Se trata de comprender la esencia misma de cada ingrediente, conocer cómo interactúan unos con otros y utilizar ese conocimiento para crear una sinfonía en una copa. Requiere una profunda apreciación por el equilibrio de sabores y la habilidad de redefinir los límites de lo que puede ser un cóctel.

Con un cóctel en la mano, con cada sorbo, es posible viajar a un mundo donde el arte y la ciencia se fusionan de manera deliciosa. Por ello, el panorama gastronómico de Ibiza da cada vez más valor a la mixología, y la incorpora para deleitar a sus clientes en los lugares más increíbles.

A continuación, Ibizadvisor.net y Diario de Ibiza presentan algunos de los mejores lugares de Ibiza para degustar diferentes creaciones, cada una con un toque personal y exclusivo creado por expertos en mixología.

Porque, en definitiva, cada cóctel es un testimonio de la creatividad, la innovación y la pasión por la artesanía que estos cocteleros vierten en cada copa, creando experiencias que son tan memorables como los impresionantes lugares en los que se sirven.Esta presentación de la escena mixológica de Ibiza apenas araña la superficie. La cultura coctelera de la isla está en constante evolución y es infinita, cada día se descubren nuevas combinaciones de sabores y técnica.Descubre el Top10 de mixología en Ibiza con los diez mejores cócteles de la isla en las webs de Ibizadvisor y Diario de Ibiza.

1. 'La Burbuja de Cova Santa'

Cuando el sol se sumerge en el horizonte, un velo cae sobre el paisaje, y no hay mejor compañero para vivir este momento que el cóctel exclusivo de Cova Santa ‘La Burbuja’. Elaborado por sus expertos mixólogos, este elixir a base de ron es una mezcla perfecta de elementos dulces y refrescantes.

El delicado jarabe de calabaza se fusiona con el puré ácido de kiwi y el toque enérgico del jugo de lima, presentando un cóctel tan vivo como un día de verano en Ibiza. Sin embargo, lo que distingue a The Bubble es su toque final: una burbuja ahumada de pomelo que estalla juguetonamente para añadir un toque ahumado y cítrico, convirtiendo cada sorbo en una delicia sensorial. Experimenta The Bubble y deja que sus sabores te seduzcan en tu estancia en Ibiza.

2. ‘Flor y Frambuesas’ en Laylah: The Angel of the Night

En sintonía con el estilo culinario ecléctico, los cócteles de Laylah son igualmente creativos y sugerentes. Su cóctel distintivo 'Flor y Frambuesas' es el ejemplo perfecto. El gin Tanqueray, infusionado con vibrantes flores de hibisco, forma el corazón robusto de esta delicia floral. La suma de jarabe de frambuesa aporta una explosión de dulzura frutal, que se combina con los matices picantes del pomelo. Un toque amargo de lavanda añade el toque final, redondeando este encantador cóctel con un sutil y aromático matiz.

Mientras el cóctel 'Flor y Frambuesas' toca tus labios, saborearás la armonía en la encantadora atmósfera de Laylah. Es un cóctel que no solo satisface el paladar, sino que también agita el alma, al igual que la cautivadora ángel de la noche misma, Laylah. Así que sumérgete en la magia, saborea el momento y deja que Laylah te lleve en un viaje inolvidable.

3. ‘Frida Kahlo’ en Aiyanna Ibiza

Entre el tesoro de delicias en Aiyanna se encuentra el vibrante cóctel que lleva el nombre de la icónica artista, 'Frida Kahlo'. Tan audaz y cautivador como la mujer a la que rinde homenaje, este cóctel es una hermosa composición de sabores. El tequila reposado forma la base fuerte y ardiente, equilibrada por la refrescante dulzura de la sandía y el toque exótico de la fruta de la pasión.

La adición de triple sec y un toque de lima eleva las notas cítricas de la bebida, mientras que el remate con un borde de sal negra añade un toque inesperado, pero encantador. Al igual que el arte inolvidable de Kahlo, este cóctel ofrece una experiencia sensorial que deja un recuerdo mágico. Disfruta del 'Frida Kahlo' en Aiyanna y deja que su mezcla vibrante refleje la magia de una cálida noche en Ibiza.

4. ‘El Micaleta’ en Villa Mercedes

El cóctel distintivo del lugar, el 'Micaleta', complementa perfectamente la experiencia en Villa Mercedes. Este excepcional cóctel abraza el espíritu audaz del Mezcal Ojo De Dios café, creando una base ahumada que establece el tono para esta bebida tentadora. Notas de café se entrelazan con el mezcal, añadiendo una profundidad rica a la mezcla. Esto se amplifica aún más con el licor de café caleta, que aporta una complejidad única y dulce a la bebida. Licor 43, famoso por sus múltiples sabores y su final suave, sella el cóctel creando un resultado tan cautivador como único.

El 'Micaleta' es un cóctel que refleja el carisma de Villa Mercedes. Una armoniosa combinación de profundidad, dulzura y complejidad que refleja la dedicación del lugar para ofrecer una experiencia inolvidable a cada huésped. Mientras saboreas esta extraordinaria mezcla y disfrutas de las vistas que la acompañan, te encontrarás enamorándote de Villa Mercedes. Brindemos por un lugar que sabe cómo robar corazones, sorbo a sorbo.

5. ‘High Voltage’ en Above Sky Lounge @ Amnesia

¿Un bar que ofrece un momento electrizante? Above Sky Lounge te presenta el «High Voltage» - un cóctel tan seductor como su nombre. Esta obra maestra está inspirada en los colores favoritos de su creador, combinando magistralmente Bombay Sapphire, Italicus y Blue Curaçao, todos ellos con un hipnotizante tono azul combinado con tonos dorados y amarillos del limón y la miel de acacia. ¿El resultado? Un cóctel de color azul eléctrico que deleita el paladar tanto como encanta a la vista.

Servido en una copa personalizada en forma de lámpara, el «High Voltage» no solo contiene un cóctel, sino que encapsula toda una experiencia. Cada sorbo es un testimonio del compromiso de Above Sky Lounge de ofrecer una experiencia inmersiva y memorable en Ibiza. Aporta luz a tu noche con este cóctel y deja que el lounge ilumine tu historia en Ibiza, Bienvenido a Above Sky Lounge. Bienvenido a una experiencia elevada en Ibiza.