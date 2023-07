Deshidratado, confitado y macerado. Tres formas de presentar un producto tan básico, y a la vez tan sabroso, como el tomate sobre una masa de pizza crujiente, ligera y atractiva. Una receta simple, pero tan bien equilibrada y combinada, que hizo que la Jerry Tomato de Can Pizza ganará el Premio a la mejor pizza de España en estilo libre en Madrid Fusión 2021.

La Jerry Tomato representa a la perfección la base sobre la que nació, hace ya una década, Can Pizza. Max y Stefano Colombo, Lolo Vuotorni e Isaac Aliaga fundaron en El Prat de Llobregat (Barcelona) el primer local de Can Pizza. Diez años después, se ha convertido en todo un templo de la pizza. Gracias a la calidad de sus productos, combinados con una gran puesta en escena, la popularidad de Can Pizza ha ido creciendo. Todo un proceso que culminó con el premio a la mejor pizza de España en Madrid Fusión y que situó a Can Pizza como un referente nacional.

Actualmente, el proyecto está en plena expansión. Tras la apertura del local en El Prat, llegaron muchos más. En total, Can Pizza tiene hasta la fecha diez locales repartidos por Cataluña, Madrid e Ibiza. Sus ingredientes secretos son el amor y el respeto a la auténtica pizza artesana y al oficio.

‘Respect the pizza’

Tradición e innovación conviven en cada una de sus recetas para hacer de sus pizzas un producto nuevo y rompedor, pero siempre con el máximo respeto a la historia y la cultura de la pizza. Una reivindicación que ponen de manifiesto con su lema ‘Respect the pizza’, no solo en sus campañas, sino también en su trabajo diario.

En Can Pizza no quieren perder ni un ápice de calidad. Por eso, evitan cualquier centro de producciones y es cada uno de sus locales quien produce a diario sus pizzas, de manera completamente independiente. El cuidado por el producto, local y de temporada, y en cada uno de los pasos del proceso de elaboración, marcan las pautas sobre las que cada día se elaboran miles de pizzas.

El discurso de su maestro pizzero y su concepto gastronómico marcan las acciones que se llevan a cabo en todos los restaurantes de Can Pizza, no las modas y las tendencias, ajenas completamente a su filosofía.

Entre los mejores del mundo

50 Top Pizza, la guía más influyente del mundo de la pizza, situó a Can Pizza en 2022 entre las 30 mejores cadenas de pizza artesana del mundo.

En Can Pizza, las pizzas están hechas al estilo napolitano, el auténtico, y con un proceso de levadura que alcanza las 72 horas para conseguir unas masas sabrosas y crujientes. Así lo describen en la propia página web de 50 Top Pizza, que añaden además que los ingredientes que utilizan para sus recetas son siempre de primera calidad.

Las pizzas tradicionales, como la marguerita o la marinara, y otras más innovadoras, con ingredientes también típicos de la cocina española, comparten espacio en Can Pizza para combinar lo mejor de cada cultura y servir a sus clientes una pizza única.