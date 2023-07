Sentarse en la terraza del restaurante Gusto al atardecer es un auténtico placer para los sentidos. A solo unos pasos de la orilla del mar, la tranquilidad que se respira en este escenario se convierte en un regalo, lejos del bullicio de la Ibiza más fiestera.

La playa de Talamanca alberga este restaurante, la nueva apuesta de Nobu Hotel Ibiza Bay que se convertirá en tendencia este verano en la isla blanca. Bajo el nombre de Gusto, los comensales ya se pueden hacer a la idea de lo que pretende transmitir la chef que lidera el proyecto: Nieves Barragán.

Gusto, un restaurante para sentirte como en casa

«La palabra Gusto, que significa sabor, placer, sentirse a gusto y en casa, encaja perfectamente. Es exactamente como me sentí la primera vez que vine a Ibiza y cómo espero que se sientan nuestros clientes», afirma la cocinera, que cuenta con una estrella Michelin en Sabor, el restaurante deque regenta en Londres.

Al hablar de experiencias gastronómicas, muchas veces apelamos a los viajes. En este caso, de la mano de una cocina nacional con estilo tradicional pero sofisticado, conocer España resulta todo un placer. Gusto es el complemento perfecto para el estilo relajado y desenfadado de Nobu Hotel Ibiza Bay.

¿Qué comer en el restaurante Gusto de Ibiza?

La Sangría con Gusto es perfecta para dar ese primer paso a la cocina de Nieves Barragán. Sabrosa y refrescante, acompaña de forma ideal al inicio de una velada para no olvidar. Este pop up es en sí mismo toda una declaración de intenciones: un espacio ameno en el que se sirven platillos ideales para compartir. Comer un poco de aquí y de allá. No tener que decantarse solo por una de las especialidades, sino darse el capricho de probar muchos sabores diferentes.

Entre los platillos que se presentan, el comensal puede deleitarse con las cremosas croquetas de jamón con queso manchego, un sencillo pan con tomate con cecina de León o el atún bluefin con aguacate y lima.

La tortilla melosa con crujiente de alcachofa o el suculento arroz caldoso con gamba roja mediterránea son otras de las opciones más recomendables, junto con otras opciones como la presa ibérica con mojo verde y piquillo, o el ribeye con salsa chimichurri.

Aventúrate y déjate seducir por los sabores de esta cocinera y los ingredientes frescos que utiliza en la cocina. Y, por supuesto, no olvides poner la nota dulce a tu cena en Ibiza: la tarta de chocolate con quesos o las frescas con regaliz y mascarpone dejarán un bonito recuerdo en tu paladar.

Nobu Hotel Ibiza Bay es un auténtico paraíso gastronómico. Aquí puedes descubrir otros espacios en los que disfrutar de diferentes estilos de cocina para atender a los deseos de todos sus clientes en Ibiza.

Reserva ya tu mesa: 683518989.