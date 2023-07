Ibiza Gran Hotel se ha convertido en un auténtico destino gastronómico por sí mismo en la isla. Quienes se han sentado a la mesa en cualquiera de sus restaurantes lo sabe: el mimo y el cuidado que ponen en cada elaboración es absoluto, así como el servicio que se brinda a sus comensales, la decoración y la presentación de cada plato.

La revista de viajes Condé Nast Traveler otorgó el año pasado a Ibiza Gran Hotel el premio al mejor hotel gastronómico en España. Y no es casualidad. Además de su prestigioso restaurante La Gaia by Óscar Molina, con una estrella Michelin y dos Soles Repsol, en este hotel de lujo en Ibiza también es posible disfrutar desde primera hora de The Grand Breakfast, un desayuno que es todo un espectáculo.

El primer hotel con estrella Michelin de Ibiza

Desde sus inicios, el restaurante La Gaia no ha dejado de evolucionar de la mano de su chef ejecutivo, Óscar Molina. Curioso, apasionado del producto de proximidad e inquieto, el cocinero presenta una gastronomía que apela a los sentidos a través de sabores, texturas, aromas y unas presentaciones que no dejan indiferente a nadie.

El esfuerzo y la dedicación que el cocinero pone en cada propuesta le hicieron merecedor de su primera estrella Michelin, que convirtió a Ibiza Gran Hotel en el primer hotel de la isla en conseguir un brillo de la Guía Roja.

La Gaia by Óscar Molina: alta cocina en Ibiza

La gastronomía de La Gaia es una combinación perfecta entre la alta cocina y la expresión artística en Ibiza. La investigación es clave para desarrollar sus menús degustación, que se adaptan a la temporada para mantener ese vínculo con su entorno más cercano: Ibiza, Baleares y el Mediterráneo. Todo sin perder una perspectiva global de la gastronomía en la que impera, siempre, una alta conciencia ecológica.

Cada año el chef Óscar Molina y su equipo diseñan y crean los menús degustación Tanit y Posidonia llenos de personalidad y creatividad, de distinta intensidad que suponen una experiencia en sí mismos. Los comensales realizan un viaje culinario comenzando a través de una bienvenida personal, el Primer Encuentro, que es el momento en el que el cocinero recibe a los invitados con deliciosos entrantes y en los que pueden conocer en una corta distancia parte del valor humano del restaurante.

La Gaia by Óscar Molina ha recibido también el ‘Travellers Choice Best of The Best’ de Tripadvisor, un reconocimiento que demuestra que sus menús Posidonia y Tanit han logrado conquistar a los comensales.

Reserva aquí tu mesa para vivir la experiencia de La Gaia en Ibiza.

Más información: 971806806

El desayuno más lujoso en Ibiza

The Grand Breakfast es una oportunidad exclusiva para disfrutar de un lujoso desayuno en Ibiza con un tentador bufé al más increíble nivel. Con música de guitarra española en directo en la terraza, a pocos se les ocurre mejor forma de iniciar la jornada, tanto si eres huésped del hotel como si simplemente te apetece darte un capricho en tu día a día.

¿Qué se te antoja para comenzar el día? ¿Ostras con champán? ¿Jamón 5J cortado a mano? ¿Pan recién horneado? ¿Una tortilla al gusto? ¿O quizá un crepe elaborado al momento por los maestros pasteleros? El desayuno de Ibiza Gran Hotel cuenta con más de 350 referencias a través de diferentes estaciones que van desde las opciones más saludables hasta las más dulces.

En definitiva, Ibiza Gran Hotel esconde propuestas gastronómicas únicas para que tanto los residentes en Ibiza como aquellos que vienen a disfrutar de la isla de otros lugares del mundo puedan sumergirse en los encantos de una gastronomía pensada para conquistar.