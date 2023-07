El Above Sky Lounge de Amnesia Ibiza bien merece una visita durante las noches de verano. Este mágico lugar no deja indiferente a nadie, y abre durante toda la noche para no tener que estar pendiente del reloj si te apetece tomar algo antes de entrar a la discoteca o hacer una parada en medio de la noche.

Situado en la azotea de una de las mejores discotecas de la isla, Amnesia Ibiza, Above Sky Lounge presenta una amplia carta de cócteles de autor y aperitivos gourmet de inspiración japonesa en los que la creatividad no conoce límites. Prueba, disfruta y sorpréndete con cócteles de autor y clásicos reinventados que despiertan sensaciones únicas. Un descanso en mitad de la noche en el lounge de Amnesia Ibiza Esta zona lounge es perfecta tanto si llegas pronto a la discoteca y quieres tomar algo antes de empezar a bailar como si prefieres disfrutar de la fiesta primero y unirte más tarde a este espacio lleno de color y buenas vibraciones. Un escenario exclusivo en el que darse un respiro entre baile y baile, relajándose en sus cómodos sofás y zonas de descanso. Porque la idea de Above Sky Lounge es precisamente esa: permitirte estar cerca de la fiesta sin renunciar a relajarte un rato mientras charlas con amigos o conoces gente nueva. Cócteles elaborados con pasión En la carta de cócteles de Above Sky Lounge se presenta una selección de clásicos atemporales, de esos que siempre apetecen, y una variedad de propuestas innovadoras para los que prefieren experimentar nuevos sabores. Unos y otros se preparan con esmero, con licores e ingredientes de primera calidad para crear una auténtica explosión sensorial en mitad de la noche. Los aperitivos inspirados en Japón son el complemento perfecto a los cócteles para saciar el apetito y recuperar energías para poder seguir bailando. Opciones frescas y ligeras que fusionan técnica y producto para conseguir resultados excepcionales. Un Sky Lounge para socializar El lounge de la azotea también ofrece un ambiente en el que puedes socializar con los demás, disfrutar de una bebida o un tentempié sin prisas y volver a la pista de baile con la sensación de estar descansado y lleno de energía. ¡El show continúa! No te pierdas ninguno de los espacios que te esperan en la discoteca Amnesia Ibiza, el templo de la diversión para clubbers y amantes de la mejor música electrónica.