«Los vegetales que consumimos encierran secretos. En este libro compartimos algunos de ellos, acompañados de deliciosas recetas y bellas imágenes». Así define Josep Colonques Garrido, naturalista y naturólogo experto en herbología, ‘Ibiza, de la tierra a la mesa’ (’Ibiza, de la terra a la taula’, en su edición en catalán), el libro que acaba de publicar con la periodista de Diario de Ibiza Marta Torres Molina y el fotógrafo Toni Escobar Cardona. La idea surgió cuando Colonques acudió al Diario para una entrevista tras editar ‘El libro de las plantas silvestres de Ibiza y Formentera’. Allí coincidió con Torres, autora de ‘Cocineras en Ibiza’. Al verlos, la subdirectora, Rita Vallès, les sugirió hacer algo juntos, ya que plantas y cocina «casan muy bien». Un par de semanas después el proyecto, ya con el fotógrafo Toni Escobar Cardona y que Balàfia Postals acogió con entusiasmo, ya estaba en marcha.

En el libro, que se ha presentado esta semana en el Club Diario, Colonques detalla el origen, propiedades y curiosidades de unos 80 productos de la tierra (frutas, verduras, hierbas aromáticas y especias) con las que Torres compone cerca de 70 recetas que habitualmente prepara en casa: «Son platos sencillos. Algunos de tradición familiar, como los papajotes de mi abuela Paca o la paella de mi madre, y otros que hago mil veces porque me encantan, como una versión de la minestrone, el salmón marinado o los rábanos glaseados». El objetivo de Escobar ha sido alejarse, en lo posible, de la estética habitual de los libros de recetas. La mayoría de las fotografías se han hecho en exteriores, en fincas y locales de la isla, como los huertos de Can Puvil y Ca n’Armat, la bodega Can Rich o el hotel Romeo’s.

«Es un libro que muestra la gran diversidad de platos que se pueden llegar a preparar con los productos de nuestro campo», indica la editora, Neus Escandell, que confía en que muchos lectores se animen a meterse en harina con las recetas de ‘Ibiza, de la tierra a la mesa’.