‘Ibiza, de la tierra a la mesa’, un libro para comérselo

‘Ibiza, de la tierra a la mesa’ es el sugerente fruto que ha nacido de unir el arte en la cocina de la periodista Marta Torres Molina, con los conocimientos que atesora el naturalista y naturólogo Josep Colonques Garrido y el buen ojo del fotógrafo Toni Escobar Cardona. Este trío es una combinación ganadora, de eso está segura la responsable de Balàfia Postals, Neus Escandell, que ha editado el libro, que se presentará mañana a las 19.30 horas en el Club Diario de Ibiza. También lo vio claro la subdirectora de este periódico, Rita Vallès. Ella fue la que sugirió que podrían hacer algo juntos el autor del ‘Libro de campo de las plantas silvestres de Ibiza y Formentera’ (escrito con Juan Obrador) y la artífice de ‘Cocineras en Ibiza’, títulos, ambos, con mucho tirón editorial en las Pitiusas. La propuesta surgió en abril del año pasado cuando coincidieron los tres en la sede de Es Diari tras una entrevista al experto en herbología. Fue entonces cuando se plantó la semilla de este proyecto, en el que han invertido un año.

‘Ibiza, de la tierra a la mesa’ le puede gustar por igual a cocinillas y a amantes de las plantas porque es «una fusión entre botánica y gastronomía», como la definen Colonques y Escobar. Escandell insiste en que no es un libro de cocina al uso, es mucho más que eso, «es una guía para sacar el máximo provecho, para el cuerpo y para el paladar, a verduras, frutas, hortalizas, plantas aromáticas y especias». En sus páginas, el lector lo mismo puede aprender a elaborar platos tan sencillos y originales como la tempura de aguacate con mayonesa de quicos que descubrir por qué los aztecas consideraban el fruto del aguacatero un potente afrodisíaco.

Marta Torres es la autora de las recetas, que son las que habitualmente prepara en casa, y Colonques, el que detalla los orígenes, las propiedades, las características y algunas curiosidades de sus ingredientes básicos.

En total, hay cerca de 70 platos e información de unos 80 productos de la tierra, la mayoría de Ibiza y adquiridos en el Mercat Nou, en Vila, uno de los must de Torres.

La periodista de Diario de Ibiza explica que varias de las recetas son «herencia familiar». Es el caso de los papajotes de su abuela Paca, «una especie de buñuelos de bacalao» típicos de la Semana Santa en Baza que Torres versiona añadiéndoles calabaza asada.

No hace falta ser un aspirante de Masterchef para cocinar las propuestas culinarias de la periodista ibicenca. La mayoría son elaboraciones sencillas que no requieren más que de «fuego, horno, nevera, y, como mucho, una batidora».

Para alargar la sobremesa

En el libro hay entrantes, platos principales y también postres, además de un apartado final, titulado ‘Que sea eterno’, pensado «para alargar la sobremesa». Fundamentalmente en esas últimas páginas se explica cómo preparar bien el té, ya sea rojo, negro, blanco o verde.

Toni Escobar ha aportado su particular visión de todas estas sabrosas y creativas recetas, tratando de «jugar» y alejarse todo lo posible de la estética típica de los libros de cocina para hacer las fotografías. La mayoría las ha realizado en exteriores en distintos rincones de la isla, como las fincas de Ca n’Armat y Can Puvil, el hotel Romeos o la bodega Can Rich. Lo más complicado de llevar a cabo este proyecto ha sido, para Escobar, tener que hacer frente «a la climatología» tan adversa de este invierno, que no se lo ha puesto fácil a la hora de retratar los alimentos. Para Torres, lo que más quebraderos de cabeza le ha dado es el proceso de cocinar, transportar y emplatar los productos para que lucieran perfectos en las imágenes.

Neus Escandell señala que ‘Ibiza, de la tierra a la mesa’, que se ha editado en castellano y en catalán, «ya está disponible en las librerías de Ibiza desde el pasado 8 de julio» y que también «se llevará a Mallorca y a Barcelona».

Josep Lluís Joan, técnico de promoción de calidad agroalimentaria del Consell de Ibiza y experto en producto local, será el encargado de presentar la obra mañana en el Club Diario. Intervendrán, junto a él, Escandell, Torres, Colonques y Escobar. La parte más apetitosa del evento, abierto al público, llegará con el cóctel, en el que los asistentes podrán degustar algunas de las suculentas recetas de ‘Ibiza, de la tierra a la mesa’.