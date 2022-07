En la bahía de Talamanca, un entorno tranquilo que invita a relajarse, se encuentra BiBo Ibiza Bay, el primer restaurante con el sello de Dani García en la isla. Con la caída del sol, mientras el día va llegando a su fin, sentarse en la terraza a disfrutar de los sabores que propone el chef malagueño es un placer para los cinco sentidos.

El concepto desenfadado y viajero de la cocina de BiBo Ibiza Bay es perfecto para comensales que quieren sumergirse en una gastronomía que sorprende con sabores que respetan el producto. Dani García presenta en este restaurante una propuesta ‘para todos’ con elaboraciones que vienen de la alta cocina combinando imaginación y creatividad.

Iconos de BiBo y su evolución

En la carta se pueden escoger algunos de los iconos de BiBo como los deliciosos brioches, el ceviche amarillo o su singular guacamole, además de otros platos en los que destacan los pescados para compartir, el chuletón a la brasa o el tartar dúo de atún rojo, todo un homenaje a este .

BiBo Ibiza Bay representa, en palabras de Dani García, «la evolución de BiBo», donde el producto adquiere aún más protagonismo. Un viaje infinito por sabores que no olvidan la tierra en la que se presentan: en las elaboraciones no faltan productos de las Pitiusas como la langosta de Formentera, gamba roja de Ibiza o tomates ibicencos. No puedes dejar de probar el tartar de gamba roja de Ibiza, curry de Madrás y caviar, una de las estrellas de la carta esta temporada.

Por supuesto, el deje andaluz no falta en BiBo Ibiza Bay con frituras como las croquetas cremosas de jamón, los langostinos fritos al estilo Robuchon o la lubina frita entera.

Y qué mejor forma de terminar observando anochecer el Mediterráneo con un cóctel Dani García en la magnífica terraza de restaurante.

BiBo, que ya ha conquistado otras ciudades como Madrid, Londres, Tarifa y Doha, continúa desplegando sus alas en su segunda temporada en Ibiza dentro del hotel Nobu Ibiza Bay, uno de los alojamientos con más prestigio de la isla. Allí también se encuentran el restaurante Nobu y el chiringuito de playa Chambao, que completan la propuesta gastronómica de este destino cinco estrellas.

BiBo Ibiza Bay abre todos los días desde las siete de la tarde hasta la medianoche. Déjate sorprender por Dani García en Ibiza.