Javier Escandell se ha convertido en el primer español en conseguir el título de French Wine Ambassador (especialista en vinos franceses) por la Ecole des Vins et Spiritueux de París. Después de seis meses intensos de estudio y de aprobar los exámenes finales en París, el experto en vinos y propietario de Enotecum recibió su título. Javier Escandell lleva más de 35 años en el mundo del vino pero, afirma: «Esta es la experiencia más bonita y satisfactoria de mi historia de amor con el vino».

La Ecole des Vins et Spiritueux de París es uno de los centros especializados en vino más importantes de Francia. Desde hace varios años organiza un máster para profesionales que quieren acceder al título de French Wine Ambassador. Toda la enseñanza es en francés e intenta emular a los estudios de Master of Wine de Londres, que se realizan en inglés por el The Institute of Masters of Wine en el Reino Unido.

En este caso, se centra toda la enseñanza en las diferentes zonas vinícolas de Francia y también incluye los diferentes aguardientes que se elaboran en nuestro país vecino como cognac, armagnac, calvados o ron.

Tras seis meses de formación a distancia, los exámenes finales se desarrollan durante una semana en la sede de la E.V.S. en París.