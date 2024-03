La saga de animación 'Kung Fu Panda' regresa a los cines con una cuarta entrega de acción y comedia familiar, en un fin de semana que trae, recién estrenadas en el Festival de Málaga, lo nuevo de Celia Rico, 'Los pequeños amores' y una comedia roquera con José Mota y Jorge Sanz, 'Por tus muertos'.

'Kung Fu Panda 4'

Tras ocho años de ausencia, regresa a la gran pantalla Po, el oso panda y maestro de kung-fu más famoso del cine, en una nueva entrega de la saga cómica de acción de DreamWorks Animation, que dirige Mike Mitchell. Después de varias peligrosas aventuras, a Po -con voz de Jack Black en versión original y Florentino Fernández en la doblada- le ofrecen convertirse en el líder espiritual del Valle de la Paz, una propuesta que le plantea serios problemas, sobre todo por la aparición de una malvada hechicera llamada la Camaleona.

'Por tus muertos'

José Mota, Jorge Sanz, Marta Belenguer y Carles Francino se pasan al rock en 'Por tus muertos', una comedia sobre un grupo llamado Metralla que tuvo un álbum exitoso en los 80 y se disolvió misteriosamente antes de su primer concierto y que 30 años después trata de volver a reunirse. Sayago Ayuso, actor, guionista y director de televisión además de copresentador del programa de Rock FM 'El Pirata y su banda', debuta así en la dirección de cine con "una historia de perdedores que no se rinden nunca y que aprenden a disfrutar del camino".

'Los pequeños amores'

La directora de 'Viaje al cuarto de una madre' (2018), Celia Rico, sigue explorando las relaciones madre e hija en su segundo largometraje, 'Los pequeños amores', que transcurre durante las vacaciones de verano de Teresa (María Vázquez) junto a su madre (Adriana Ozores), que ha sufrido un pequeño accidente. Madre e hija pasarán juntas un verano sofocante, en el que no conseguirán ponerse de acuerdo ni en las cosas más triviales. Sin embargo, la obligada convivencia removerá más de lo esperado y en las noches estivales Teresa vivirá momentos reveladores.

'Blue giant'

Tras ver por primera vez una sesión de jazz en vivo, el joven Miyamoto Dai cambia su visión de la vida y decide dedicarse al saxofón, algo que se convertirá en una auténtica obsesión. Yuzuru Tachikawa adapta el exitoso manga homónimo de Shinichi Ishizuka (2013) en un filme de animación que cuenta con la música de la pianista Hiromi Uehara.

'La extorsión'

Guillermo Francella, uno de los actores argentinos más populares ('El robo del siglo', 'El secreto de sus ojos', 'Mi obra maestra'), se pone en la piel de Alejandro, piloto de avión que esconde un secreto y cuando los agentes del servicio de inteligencia lo descubren, se verá sumergido en un universo de intriga y corrupción. Dirigida por Martino Zaidelis, la película se presentó en la pasada edición del Festival de Sitges y en Argentina fue película nacional más taquillera del año con 400.000 espectadores.

'La bestia en la jungla'

El cineasta austriaco Patric Chiha traslada el relato homónimo de Henry James a una discoteca donde un hombre y una mujer se observan a lo largo de 25 años, de 1979 a 2004, mientras la música evoluciona, del disco al tecno, en una crónica de una obsesión más allá del espacio y el tiempo. La película debutó en la Berlinale y coincide en su temática con 'The Beast' de Bertrand Bonello que se estrenará también en cines a finales de marzo.

'Vincent debe morir'

La ópera prima del francés Stéphen Castang es un thriller apocalíptico cargado de humor negro que reflexiona sobre la condición humana y la violencia inherente en nuestra sociedad, premiada en Sitges y nominada a los César franceses y los European Film Awards (EFA). La trama gira en torno a Vincent quien, de la noche a la mañana, empieza a ser atacado por personas desconocidas sin motivo aparente y cuando las agresiones se descontrolan, se ve obligado a huir.

'Stop making sense'

Cuarenta años después de su estreno en cines, vuelve en versión restaurada la aclamada película concierto de los Talking Heads grabada por Jonathan Demme ('El silencio de los corderos') en el Teatro Pantages de Hollywood Boulevard durante cuatro noches de la Navidad de 1983. Demme pretendía seguir la estela de filmes como 'The Last Waltz' de Martin Scorsese o 'Rust Never Sleeps' de Neil Young y reivindicar a una banda hoy de culto, liderada por el iconoclasta David Byrne y responsables de himnos como 'Psycho Killer', 'Burning Down the House' o 'Once in a Lifetime'.

'Uncancelled'

Realidad y ficción se dan la mano en este filme dirigido por Luke Eve y coescrito junto a su pareja la actriz María Albiñana. Ambos viajaron de Los Ángeles a España en marzo de 2020 para casarse, pero la pandemia les hizo cancelar la boda y les obligó a encerrarse con la madre de Luke, Karen. Luke lo filmó todo y lo colgó en Internet como una serie. Volvieron a cancelar la boda cuando María se quedó embarazada. Luke también lo filmó y ahora presentan esta película donde Luke plantea filmar de una vez la boda pero para María, harta de que su vida se haga pública, es la gota que colma el vaso.

'Zarata'

Dirigida por Tamara García, 'Zarata' ('Ruido') trata sobre la relación de dos actrices y reflexiona sobre la imposibilidad de separar la vida personal y el arte. La película, de corte experimental, es una producción de Atekaleun (formada por la propia directora junto con Xabier Erkizia) centrada en proyectos que aborden retos creativos y desarrollen el potencial del lenguaje cinematográfico.