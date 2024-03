Ha pasado todo un año y los Oscar ya están aquí de nuevo. La fiesta del cine regresa a Hollywood dispuesta a encumbrar a las mejores películas del año, premiar a los intérpretes más destacados y grabar en la historia del séptimo arte los nombres de los mejores técnicos, músicos y especialistas. Como cada año desde 2002, el mítico Dolby Theatre de Los Ángeles será el escenario donde se darán cita la flor y la nata del celuloide en una ceremonia que estará presentada por el popular Jimmy Kimmel. El humorista cuenta con experiencia en el papel, ya que condujo el espectáculo en 2017 y 2018 y volvió a hacerlo en 2023 en un momento delicado para la Academia tras la tristemente célebre bofetada de Will Smith a Chris Rock en 2022.

Los Oscar 2024 son, presumiblemente, la edición de 'Oppenheimer'. La película de Christopher Nolan acapara la mayoría de las nominaciones, hasta 13, y, de salir triunfante en todas, batiría el récord de cinta más premiada que actualmente comparten 'Ben-Hur' y 'Titanic'. También es el año de 'Barbie', un espectáculo de masas que ha traído un punto de polémica a la gala después de que la Academia decidiera no nominar a dos de sus principales bazas: Margot Robbie como Mejor Actriz Protagonista y Greta Gerwig como candidata a Mejor Dirección. El concurso incluye tres nominaciones con DNI español, dos para 'La sociedad de la nieve' de J.A. Bayona (a Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peluquería) y una para 'Robot Dreams', de Pablo Berger (a Mejor Película de Animación). También es el año del regreso de Hayao Miyazaki -una década después de 'El viento se levanta'- con 'El chico y la garza', y la entrega de las estatuillas podría dejar hitos históricos como la quinta directora que se lleva el Oscar (si Justin Triet es galardonada por 'Anatomía de una caída') o el cineasta de más edad en ganar el premio a Mejor Dirección (Martin Scorsese, si ganara con 'Los asesinos de la luna'), aunque estos escenarios parecen improbables ante el favoritismo de Nolan y su 'Oppenheimer'.

Dónde ver la gala

En España, como viene siendo habitual en las últimas ediciones, el evento se podrá ver en televisión a través de Movistar+ en el dial 7 y en el canal pop up 'Los Oscar por Movistar Plus+' (dial 15) ). Todo dará inicio a las 22:00 horas con el programa especial 'La noche de los Oscar 2024', que presenta María Gómez. La programación continuará con la conexión con la alfombra roja para ver los modelitos por los que optan este año las estrellas de Hollywood. Este año la hora de inicio de la gala ha cambiado con respecto a la de otros años, y la ceremonia dará comienzo a medianoche, mientras que en ediciones anteriores lo hacía a la 1:00. Esto se debe a una iniciativa de la Academia de Cine destinada a acercar la celebración de la gala a los horarios 'prime time', por lo que habrá que trasnochar menos que en el pasado. Y, si a algún aficionado al cine le ha dado por comprobar el horario local de Los Ángeles, podría concluir que no le salen las cuentas... pero eso también tiene explicación: en Estados Unidos ya se ha llevado a cabo el cambio al horario de verano, mientras que en España esto no sucederá hasta el 31 de marzo.

Por lo tanto, la 96ª edición de la gala de entrega de los Premios Oscar dará comienzo a las 0:00 horas de la noche del domingo 10 al lunes 11 de marzo de 2024. Ese será el momento en el que se levantará el telón y, a lo largo de aproximadamente tres horas y media, que es la duración calculada por la organización del evento, se irán desgranando los vencedores de las distintas categorías, además de intervenciones llenas de humor, actuaciones, números musicales de las candidatas a Mejor Canción Original y mucho más. Todo, como siempre, de la mano de la magia del cine.

Recuerda que puedes seguir todo lo que pase en la noche de los Oscar con nosotros. Tendrás toda la información disponible, con ganadores, anécdotas, galerías de fotos tanto de la alfombra roja como de la ceremonia, vídeos y todo lo que suceda en el Teatro Dolby de Los Ángeles.