El actor gallego Javier Rey (Sito Miñanco en 'Fariña', 'Velvet', 'El verano que vivimos') vuelve a la gran pantalla y lo hace para dar vida a un alpinista que busca coronar la Montaña Maldita, el Annapurna, de más de 8.000 metros de altitud y considerada la más difícil de ascender y la más peligrosa siendo el vigués Sechu López, el primer gallego en coronarla. A partir del 25 de marzo, podremos ver el trabajo de Rey en cines en el filme 'La cima' , dirigido por Ibon Cormenzana. En él, su personaje, Mateo, asume el reto de hacer cumbre mientras lidia con el pasado y los demonios internos de otra alpinista, Ione, protagonizada por Patricia López Arnaiz (Goya por su papel en 'Ane'). Hoy se estrena el largometraje en el Festival de Málaga que cumple 25 años.

El rodaje transcurrió principamente en Benasque y otros puntos de los Pirineos. Supongo que tendrá múltiples anécdotas.

La verdad es que fue un rodaje muy duro porque pasamos mucho frío y además en una época de COVID compleja. La historia tanto física como emocionalmente nos requería muchísimo a Patricia y a mí. Anécdotas hay muchas, desde estar incomunicados seis días porque estábamos a 3.500 metros de altitud y había que llevar todos los aparatos de luces en helicóptero y descender medio esquiando; ir en motos de nieve a las localizaciones...

Antes de este filme, ¿era montañero o tenía ilusión de serlo?

No, esta fue mi primera toma de contacto y tuvimos la suerte de estar asesorados por Jordi Tosas y Nacho Segorbe que son dos instituciones del montañismo. Tuvimos una toma de contacto muy honesta con la montaña para respetarla y saber que nunca lo intentaré de verdad. De hecho, en las escenas de riesgo, mi doble fue Jordi Tosas.

A priori, las imágenes de los picos de 8.000 metros poseen tal magnetismo que dan ganas de ir pero al mismo tiempo una persona cualquiera siente terror porque sabe que no duraría ni medio minuto allí.

En las televisiones cuando hacen los ascensos, probablemente, no reflejan lo duro que es todo y la preparación que uno tiene que tener. Solo en ascender, tu cuerpo se ve resentido, a nivel pulmonar por ejemplo. Es una tortura para el cuerpo, es dificilísimo poder llegar y hacer cima. Además, estás expuesto a la climatología. Se dan combinaciones que a veces son muy terribles.

¿Cuáles son sus miedos?

¿Mi miedo personal? Probablemente a una enfermedad o a la muerte si lo llevo hasta las últimas consecuencias. Digamos que no quiero morir, ¿sabes?

Es la misma frase de su personaje en la película. ¿Al igual que él harías retos así por amor?

Yo no lo haría pero sí comprendo por qué lo hace mi personaje. Empaticé tanto con él y me puse en su lugar que entiendo que lo quiera hacer. Al final, él quiere hacerlo para sobrevivir. Es un poco la metáfora de la vida. Cada uno supera las adversidades de manera distinta.

¿Cómo se preparó para las escenas más delicadas?

Hablé mucho con gente que sufrió ese tipo de cosas o que estuvo al lado de montañeros que lo padecieron. No lo quiero nombrar para evitar spoilers. Me informé mucho y hasta vi vídeos.

¿Qué destacaría de su personaje?

Las ganas de vivir, el no quejarse. En estos tiempos, hay quejas por todo. Hay gente que tiene motivos pero otra podría quejarse menos. Lo que me gusta de este personaje es que intenta ser luminoso a pesar de lo que le ocurrió y que es muy grave. Mucha gente no saldría de ahí jamás a nivel emocional. Para él, la montaña es una metáfora, simboliza un paso y por eso intenta ir hacia el final. Por eso, lo admiro.

Pregunta delicada, alguna vez se ha parado a pensar cuando muera...

No, no va a ocurrir eso porque no quiero que pase. Le tengo tanto miedo... Pero si llega a ocurrir, en Noia, siempre en Noia.

¿En qué puntos coincide o no coincide con Mateo?

Yo tengo un sentido del riesgo mayor. Yo soy más cagón que mi pesonaje en todos los sentidos. Aunque no es un héroe, es muy valiente. Hay gente increíblemente valiente que no tiene por qué tener un aspecto de superhéroe. También, al igual que él, intento ver las cosas de una maner positiva.

Hasta ahora en su carrera, ¿cuál ha sido el personaje que más se le atragantó para prepararlo?

–Probablemente este, es un personaje muy complejo física y emocionalmente. Sabía que me iba a poner contra la espada y la pared y por eso quise hacerlo.