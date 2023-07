Playa Soleil celebra este sábado la apertura de su esperada fiesta Calypso. A partir de las 18 horas y hasta el cierre, los asistentes podrán sumergirse en una experiencia única de ritmos latinos y electrónicos inspirados en el espíritu mediterráneo.

Pero la agenda de eventos en Playa Soleil no se detiene ahí. Los martes, este establecimiento de Platja d’en Bossa celebra su fiesta Melon Bomb, los miércoles se disfruta de All I Need, los viernes se vibra con Rumors y los domingos se vive la energía de Palmarama.

En Hï Ibiza la música tampoco deja de sonar en toda la semana. En su agenda, destaca su fiesta Holo, donde el reconocido dj Eric Prydz hará vibrar a los asistentes con su talento y música electrónica de primer nivel.

Por su parte, en Ushuaïa Ibiza los martes son sinónimo de una experiencia inigualable. El dj Tiësto pone a todos a bailar con su increíble selección musical.

Además, la fiesta ‘Children of the 80’s’ en Hard Rock Hotel contará este viernes con la actuación especial de Corona para transportar a los asistentes a una época llena de nostalgia y buena música.