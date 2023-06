Jazz de altura en Ibiza con la pianista Amina Figarova

Los jazzeros de Eivissa tienen esta semana una oportunidad única de escuchar y ver en acción a la reputada pianista y compositora Amina Figarova, que desembarcará en la isla con su banda, que con más de veinte años, es probablemente «el sexteto más longevo del jazz moderno». Eso es lo que afirma Ben Beeckmans, la persona que ha hecho posible que la música azerbaiyana afincada en Estados Unidos toque por primera vez en las Pitiüses. Lo hará mañana en un evento privado solo para invitados en un conocido hotel rural de Puig d’en Valls y este viernes 9 de junio a las 21 horas en el Palacio de Congresos de Eivissa, en Santa Eulària.

Antes de pisar la isla, Figarova presentará hoy su nuevo álbum ‘Joy’ en el club de jazz Jimmy Glass de Valencia, pero el evento del Palacio de Congresos «será el primer gran concierto de la reputada pianista en España», asegura el organizador, que ha contado con la financiación del Consell de Eivissa y el Ayuntamiento de Santa Eulària. A la pianista le acompañarán en sus actuaciones isleñas el reconocido saxofonista Wayne Escoffery; el trompetista Alex Sipiagin; el flautista Bart Platteau, que es su pareja y mánager; el contrabajista Josh Ginsburg, y el baterista catalán Marc Miralta, al que se le ha podido escuchar en los festivales Eivissa Jazz y Jazz Point Ibiza.

La visita de Figarova a las Pitiüses ha sido posible gracias a la amistad que mantiene con Ben Beeckmans, un apasionado del jazz nacido en Amberes y residente en Roca Llisa que estudió Geografía Física y Ciencias Ambientales, además de piano. «Tengo tres vidas paralelas, la de vulcanólogo, la de agente inmobiliario y la de pianista», comenta el científico belga, que lleva décadas viajando por medio mundo. Todavía ahora, que podría estar retirado, visita un par de veces al año Tanzania para dar clases de vulcanología en The Nelson Mandela African Institution of Science and Technology.

También viaja unas semanas a EEUU, no para ser profesor sino alumno. Su profesora no es otra que Figarova. «Tocar jazz no se me daba bien por lo que decidí que iría a Nueva York para recibir clases de los mejores pianistas, así fue como empecé a estudiar con Amina», cuenta el vulcanólogo. Cuando hace un año supo de su boca que Figarova, que había dado conciertos por todo el mundo, no había tocado todavía en España, le propuso estrenarse en Eivissa. La idea gustó a «esta genio de la música, que antes de aprender a leer o escribir ya tocaba el piano» y que con tan solo seis años componía.

Beeckmans está feliz de haber posibilitado la visita de Figarova a Eivissa, pero consciente de lo «estresante» que es organizar y encontrar financiación para un evento cultural no tiene pensado repetir experiencia. «Si ya sacar adelante un proyecto en ciencia es difícil, en el ámbito del arte es todavía más complicado», asegura.