La poeta y rapera Laura Sam, en Ibiza: «La instapoesía es fruto de lo que hay en la redes, apariencia, inmediatez y superficialidad»

Laura Soto Sobejano (Totana, Murcia, 1989), conocida artísticamente como Laura Sam, es poeta y rapera, aunque ella prefiere no encasillarse en ninguna de estas etiquetas, con las que no se siente del todo identificada. Prefiere que le llamen «creadora» o «artista» porque a lo que se dedica «es a la creación vinculada a la palabra». Lo cuenta a Diario de Ibiza en una conversación telefónica, a punto de coger el avión desde Bilbao, ciudad en la que reside desde hace años, para volar a Eivissa, donde mañana (por hoy) actuará. Será a partir de las 23 horas en el club Malanga Café de Vila con motivo de la inauguración de la octava edición del Festival Mal del Cap Narratives Mal Dites. La de este 25 de noviembre será su primera actuación en Eivissa y asegura que le «hace mucha ilusión» porque solo había tenido la oportunidad de estar en la isla de vacaciones, cuando tenía 18 años, y le apetece conocer el ambiente cultural de la isla.

Lo que Laura Sam va a ofrecer en la isla «anda a medio camino entre el recital de poesía y el concierto». La artista murciana actúa a dúo con el músico y compositor Juan Escribano, pero en el Festival Mal del Cap lo que va a presentar es su proyecto en solitario, «un show de spoken word» en el que recita e interpreta poemas que ha ido creando a lo largo de toda su carrera. Para los que no sepan exactamente en qué consiste un spoken word (palabra hablada) ella lo explica: «Es un espectáculo en el que los textos se recitan de una forma no convencional, implicando el cuerpo, el ritmo, el tono, la interpretación y una serie de factores que hacen que cobren vida».

La creadora, que tiene dos libros de poemas publicados, ‘Géiser’, firmado como Laura Soto, e ‘Incendiaria’, que reúne poemas orales, puntualiza que «hay una diferencia bastante importante entre la poesía que está escrita para ser leída y la que se crea para ser hablada, como va a ser este caso».

Laura Sam, que estudió Bellas Artes, empezó a meterse en la poesía oral durante la carrera participando en slams, aunque hace tiempo, explica, que no está «en el circuito de la competición poética».

La voz y la interpretación de Sam calan en el espectador, también lo hacen sus versos, reivindicativos y comprometidos socialmente. Así lo reconoce ella al definir su poesía y hablar de los temas que más la inspiran: «Hay cierto carácter inconformista que abraza todo lo que hago. Escribo del mundo en el que vivo y de cómo ese mundo detona mi forma de vivir y de relacionarme y mi personalidad».

Sam no tiene miedo a tocar temas todavía tabú en la sociedad actual como la salud mental, creando y recitando textos que le tocan muy de cerca como ‘Esquizofrenia’, que, es, de sus poemas, «el que más repercusión ha tenido».

Sorprende la profundidad, la madurez y el compromiso de sus versos, que distan mucho de la poesía facilona y vacía que tanto éxito cosecha en internet últimamente. Al hablar sobre el fenómeno de la instapoesía, la poesía surgida en Instagram, prefiere no mojarse mucho: «Yo tampoco soy quién para hacer juicios de valor, cada uno es libre de hacer lo que quiera. En mi opinión, los instapoetas son hijos de su tiempo y de lo que está pasando en las redes sociales, donde todo es apariencia y prima la inmediatez y lo superfluo. Es como sacarse un selfie con un filtro, ponen una foto con cuatro palabras, que igual están vacías o se venden acompañadas de la imagen de un cuerpo». Prefiere no hacer más valoraciones, su opinión, apunta, la deja clara en su poema ‘Yo te lo pregunto’.

Con el 25N

La actuación en Eivissa de Laura Sam coincide con la celebración del 25N, por lo que, adelanta, recitará textos en los que hace referencia a la figura de la mujer y toca la problemática de la violencia de género.

Como ejemplo, recita unos versos de su poema ‘Dejadme gritar’: «Yo quiero ser puta y que nadie me diga lo puta que soy, que nadie me deje, me venda, que nadie termine apretando mi cuello y mi voz se ahogue en los gritos de todas las muertas que dieron la vida a los hombres y en ellos tentaron la muerte...».