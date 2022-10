Nena Daconte, en Ibiza: «Ahora me siento mucho más segura de mi talento»

Recuerda Mai Meneses (Madrid, 1978) que la última vez que se subió a un escenario en Ibiza con Nena Daconte, su alter ego artístico, fue en las fiestas de Sant Joan, en 2013, para presentar su disco ‘Solo muerdo por ti’. Fue poco tiempo después que la cantante y compositora que había alcanzado el éxito con un proyecto que lleva el nombre de un personaje de Gabriel García Márquez (‘El rastro de tu sangre en la nieve’) decidió retirarse por un tiempo indefinido. Regresó en 2018, inaugurando una nueva etapa musical y vital de la que habla con Diario de Ibiza en una entrevista telefónica, desde Sevilla. Allí viajó el pasado jueves para presentar su recién publicada autobiografía, ‘Tenía tanto que darte’ (Plaza & Janés), y hoy mismo aterriza en Ibiza para actuar a las 19.15 horas en el escenario Venice Bay de Soranama Ibiza, situado en la calle Lugo de Cala de Bou, frente al hotel Grand Paradiso.

¿Qué sensaciones tiene ante la perspectiva de actuar en la isla, en la segunda edición del Sonorama Ribera Goes to Ibiza?

Me apetece un montón. Llevo un formato en acústico, que es más íntimo y las canciones se escuchan un poco más desnudas.

Imagino que, además de sus grandes éxitos, en el repertorio que ha preparado para esta actuación ha incluido varios temas de su próximo trabajo. La salida del nuevo álbum estaba prevista inicialmente para finales de este año pero creo que se ha pospuesto...

Sí, hasta marzo de 2023, porque es la primera vez que saco un disco en vinilo y me apetecía que saliera todo a la vez y ahora hay bastante retraso en la fabricación de vinilos. El disco ya está grabado y masterizado y tengo unas ganas locas de enseñarlo, pero hay que esperar. Hasta marzo, nada.

¿Nos puede avanzar algunos detalles de este nuevo álbum, del que ya hemos escuchado los adelantos ‘Detrás de cada luz’, ‘Despiértame, Madrid’ y ‘Al son de una guitarra’, que salió hoy mismo (por ayer)?

El nuevo trabajo lo ha producido Dani Alcover, que fue el productor del disco ‘Devil came to me’, de Dover, así que tiene un sonido muy guitarrero, muy cañero. Se va a llamar ‘Casi perfecto’. Contiene diez canciones de amor, desamor, soledad, paso del tiempo...

¿La Nena Daconte que se sube ahora a los escenarios ha cambiado mucho con respecto a la que comenzó a triunfar en los escenarios en 2006 con el álbum ‘He perdido los zapatos’?

Sí. Ahora me siento mucho más segura de mi talento, de lo que puedo ofrecer, estoy tranquila con la música. Me enfrento a los conciertos desde otra perspectiva mucho más relajada.

Precisamente en la autobiografía que ha publicado explica que en otros tiempos trabajar en la música le sentaba fatal, que era como una relación tóxica...

Sí, de amor-odio, porque era una persona superexigente conmigo misma, muy perfeccionista y todo lo que hacía yo estaba mal o no era suficientemente bueno. Esa sensación de no merecerme lo que nos estaba sucediendo me hacía un poco que llegara incluso a odiar la música,. Bueno, no tanto la música, como todo lo que la rodea.

«La industria musical se sigue comportando como un monstruo que solo busca números, ‘hits’»

¿Qué es lo que más rechazo le provocaba del sector musical y qué es lo que ha hecho que se reenamore de la música y que su relación sea más sana?

Lo que menos me gustaba es la presión de convertirte en un producto, de ser un número para las multinacionales. Con esa presión la música pasa de ser un instrumento para conectarte contigo misma y con la gente y se convierte en una especie de carrera de competitividad. Ahora me he reconciliado un poco con ella y me tomo la vida de una forma mucho más tranquila y relajada.

¿Qué diría que ha mejorado y qué ha ido a peor en la industria musical desde su fugaz paso por Operación Triunfo y sus inicios con Nena Daconte hasta ahora?

Ha mejorado un poco la sociedad en la visión que tiene acerca de la mujer. Ahora se apoya mucho más a las mujeres en la música. Respecto a las cosas que se mantienen igual, diría que la industria musical se sigue comportando como un monstruo que solo busca números, hits...Pero por otro lado es normal porque al final es como una fábrica de coches, en la que en vez de vehículos se hacen canciones.

En su opinión, ¿qué hace falta para triunfar como intérprete? En el libro comenta que cantar bien no es los principal.

Claro, hay que reunir muchos factores: Hay que ser inteligente, hablar bien en las entrevistas, tener carisma, ser una artista más global, y luego, por supuesto, tener canción.

Ha confesado en su libro que antes no se sentía merecedora del éxito que ha cosechado. ¿No creía que reunía todas esas características que acaba de mencionar?

Ahora con el tiempo he descubierto que padecía un poco el síndrome de la impostora, lo que al final significa que no te crees merecedora de todo lo bueno que te está pasando. Por suerte, esa percepción ha cambiado y ahora tengo la autoestima en mi sitio y recibo y abrazo todo lo bueno que me pase.

«El estigma y el tabú que hay con respecto a las enfermedades mentales es muchas veces por desconocimiento. El miedo nace de la falta de información»

Tengo entendido que en la presentación que hizo este jueves en Sevilla de ‘Tenía tanto que darte’, su editor, David Trías, le dio una gran noticia, que se va a lanzar la segunda edición, todo un éxito y más teniendo en cuenta que la primera tirada salió hace menos de un mes...

Sí, la verdad que estoy muy contenta. Ayer (por el jueves 6 de octubre) me emocioné mucho cuando me lo dijo David. Sobre todo porque es una historia que a la gente le está ayudando. Esa era un poco la finalidad que tenía cuando decidí contarla, intentar ayudar a gente y que se sintiera reflejada en mi historia, sobre todo en el tema de salud mental.

Hablar sin tapujos de que ha pasado por la ansiedad, la depresión, episodios psicóticos...requiere de una gran valentía, pero es muy necesario. No son muchas las figuras públicas que se han atrevido a desnudarse de esa manera y hablar de su salud mental. Lo ha hecho usted, Ángel Martín, Javi Martín...

Sí. Creo que es importante que el tema de la salud mental se hable, se comunique, que haya información, porque al final el tabú y el estigma que hay con respecto a las enfermedades mentales es muchas veces por desconocimiento. El miedo nace de la falta de información.

¿Cree que hay medios y recursos suficientes en nuestro sistema sanitario para poder tratar correctamente los problemas de salud mental?

Creo que a nivel público la situación está bastante regular porque pides hora para el psiquiatra y tardas como cuatro o cinco meses en conseguir que te den cita para temas que son graves y para los que, a veces, necesitas ayuda de una manera rápida y urgente... Realmente también creo que ahora está habiendo un intento de mejorar todo eso o, por lo menos, de que se empiece a hablar del tema de la salud mental como un objetivo prioritario.

¿Cómo han influido en su vida y en su carrera todos estos problemas de salud mental que ha enfrentado a lo largo de los años?

Esa fue una de las principales causas de que me alejara de la música. Consideraba que tenía que retirarme para volver a sentirme bien y volver a encontrar mi bienestar. Una vez que lo he encontrado y que he conseguido un poco el equilibrio me puedo enfrentar a mi trabajo de una manera diferente, con mucha más tranquilidad.

¿Escribir este autobiografía ha sido catártico para usted?

Sí que lo ha sido. La escribí un poco a modo de terapia, para poner orden en mis ideas y en determinados acontecimientos de mi vida.

¿Cree que hubiera cambiado algo en su trayectoria vital y profesional si hubiera leído en el pasado un libro como el suyo?

Cuando leí el libro de Ángel (Martín) y vi cómo describe un brote psicótico de una manera tan cercana y sencilla me sentí bastante acompañada y que no estaba sola en esto. Sí que es verdad que hace unos años el tema de la salud mental era bastante tabú, y ahora se está hablando más y se está entendiendo que igual que se puede hablar de una enfermedad de páncreas, de estómago o de hígado tenemos que poder hablar de una enfermedad en el cerebro.

¿Se animaría a escribir un segundo libro?

No lo sé. Ahora mismo no. Creo que esta experiencia ha sido muy enriquecedora, pero por ahora voy a seguir haciendo canciones.